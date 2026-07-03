Así son los cercados cinegéticos como los que Zamora tendrá en la N-631: metálicos, resistentes y con 2,20 metros de altura

¿Te has enterado de que la N-631 en Zamora tendrá un cercado cinegético para evitar accidentes con fauna salvaje? El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comenzado las labores por el tramo entre Ferreras y Otero, el primero en estar protegido. Pero, ¿qué es este artilugio, cómo funciona, cuáles son sus características y de qué forma se instala?

En pocas palabras, se trata de una valla metálica paralela a la vía que actúa como barrera de seguridad para impedir que los animales accedan y se crucen. A simple vista, es una alambrada corriente y moliente, pero sus características están pensadas para resistir la embestida de jabalíes, corzos o ciervos. Está formada por postes verticales de metal colocados cada pocos metros y una malla metálica galvanizada reforzada con rastrillo de hormigón. Esa malla, compuesta por un tejido de alambres de acero, tiene distintos tamaños de cuadrícula: más cerrada en la parte inferior, para dificultar el paso de animales pequeños o jabatos, y más abierta en la parte superior. En muchos casos, la base queda bien anclada al suelo o incluso ligeramente enterrada para evitar que los animales escarben y pasen por debajo.

Montaje del cercado cinegético en la N-631 / Araceli Saavedra

La altura

Si el objetivo del cercado es contener o desviar especies grandes como ciervos, la valla debe de ser alta. Es el caso del dispositivo instalado en la N-631 de Zamora, que mide 2,10 metros de alto. Para otros animales como, por ejemplo, los jabalíes, también es muy importante la resistencia del cercado en la parte más baja porque estos animales tienen mucha fuerza que pueden deformar o incluso romper una malla si es débil.

L. O. Z.

No solo cierran el paso

Los cercados cinegéticos no solo buscan cerrar el paso de los animales, sino conducirlos hacia zonas de cruce controlado. También pueden incluir puertas, pasos de servicio o portillos necesarios para acceder a fincas, caminos, montes o instalaciones. En algunas comunidades autónomas su uso está prohibido, aunque no es el caso de Castilla y León. Pueden usarse también para cercar fincas. En estos casos, la superficie mínima para la instalación de vallados cinegéticos vienen preestablecidas en las normativas de cada comunidad, con una cantidad mínima de hectáreas. Por ejemplo, en Castilla y León la superficie mínima es de 250 hectáreas.