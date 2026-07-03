Un pequeño incendio en el casco urbano de Venialbo alerta a los vecinos

Alrededor de las 14.00 horas del mediodía de este 3 de julio comenzó un pequeño fuego en Venialbo, junto a las viviendas del pueblo. A las 15.15 horas el fuego ya había sido sofocado, pero se quemaron algunas parcelas en las que había huertos abandonados.

Vecinos durante el incendio en Venialbo / J. V.

La rápida actuación de los vecinos permitió sofocar rápidamente las llamas y minimizar los daños en la localidad.