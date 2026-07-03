Un pequeño incendio en el casco urbano de Venialbo alerta a los vecinos
La rápida actuación del pueblo ha sido clave en la extinción
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O. C.
Alrededor de las 14.00 horas del mediodía de este 3 de julio comenzó un pequeño fuego en Venialbo, junto a las viviendas del pueblo. A las 15.15 horas el fuego ya había sido sofocado, pero se quemaron algunas parcelas en las que había huertos abandonados.
La rápida actuación de los vecinos permitió sofocar rápidamente las llamas y minimizar los daños en la localidad.
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