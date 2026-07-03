Un nuevo cercado cinegético reducirá el riesgo de accidente en la carretera más peligrosa de Zamora

Tras años de espera y reiteradas quejas de conductores y vecinos por los graves accidentes de tráfico provocados por la fauna salvaje en la N-631, los trabajos de instalación de un vallado en la carretera, considerada una de las más peligrosas y con más "puntos negros" de la provincia, se han iniciado recientemente. En concreto, las obras han arrancado en el tramo de la vía que conecta Ferreras de Abajo y Otero de Bodas.

La ejecución de los trabajos permitirá impulsar un proyecto que acumula una considerable demora, después de que los terrenos colindantes a la carretera fueran expropiados hace aproximadamente dos décadas para instalar un vallado cinegético, con la intención de limitar el paso de animales y evitar que invadan la calzada provocando siniestros con trágicas consecuencias.

La instalación del cercado forma parte de una intervención más amplia en un tramo de la carretera N-631, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó el pasado año por más de 4 millones de euros y que, entre otras medidas, incluye también la adecuación de sistemas de detección y señalización dinámica de fauna salvaje para mejorar la seguridad vial de la carretera.

Operarios trabajan en la instalación del cercado en un tramo de la carretera. / Araceli Saavedra

Las actuaciones previstas permitirán, por un lado, alertar y avisar al conductor de la presencia de la fauna y, por otro, guiar al animal impidiéndole el paso hacia la carretera, a la que solo podrá acceder por cuatro áreas controladas.

El cerramiento longitudinal que se está instalando discurre paralelo a la vía, con una altura de 2,20 metros y está reforzado con malla galvanizada y rastrillo de hormigón. De forma simultánea a la ejecución de los trabajos, se están acometiendo los de renovación del asfaltado entre Otero de Bodas y Val de Santa María.

La carretera N-631 es una de las carreteras de la red del Estado, que más siniestros ha producido por accidentes de fauna salvaje, habiéndose contabilizado estadísticamente desde 2020 hasta 2025, un total de 633 accidentes registrados por parte de la Administración.

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Por la citada N-631, que es la principal vía de conexión entre la capital zamorana y Sanabria, transitan una media de 3.000 vehículos diarios, lo que la convierte en una vía con tráfico denso, a lo que se suma la posible irrupción de animales en la calzada, con el consiguiente riesgo de accidente.