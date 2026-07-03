Muere un hombre de 61 años en Alcañices tras caerse de un cerezo a cuatro metros de altura
El médico de emergencias de la localidad zamorana se acercó al lugar de los hechos e intento reanimarlo sin éxito
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T. S. / A. F.
Un hombre ha fallecido esta mañana de viernes tras caerse de un árbol desde una altura de cuatro metros en Alcañices. El varón, un vecino de 61 años residente en la localidad zamorana, se había subido al cerezo para recoger sus frutos, según ha informado hoy el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.
Hasta el lugar de los hechos se ha acercado el médico de emergencias del municipio, que intentó sin éxito la reanimación del hombre, muy conocido en Alcañices y familiar del alcalde, David Carrión.
El árbol se encontraba en un terreno público próximo al río.
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