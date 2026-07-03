Luto en Alcañices: la trágica muerte de un vecino obliga a suspender los actos por la Virgen de la Salud

La villa de Alcañices cerró las celebraciones en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Salud, patrona de la comarca de Aliste, con una tercera jornada festiva sumida en el más profundo dolor y donde finalmente solamente se celebraba la eucaristía, suspendiéndose el resto de actos religiosos y lúdicos ante la trágica muerte de un vecino.

Durante la celebración de la Santa Misa los devotos presentes en el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación pudieron besar la reliquia de la Virgen de la Salud.

El fallecido es el padre de la conocida soprano española María Martín Campos nacida en Irún en 1996, con raíces en Alcañices, graduada con honores en el Musikene. Cursó un máster en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y formó parte de la Academia del Teatro de la Scala de Milán entre 2023 y 2025. El fallecimiento se produjo a primera hora de la mañana.

La alegría dio paso al dolor suspendiéndose el desfile de los alcañizanos y alcañizanas que cada año desfilan ataviados con la indumentaria tradicional alistana desde la Peña Santa Catalina hasta el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación para hacerle la ofrenda floral a la Patrona de Aliste. Tampoco se celebró la tercera y última procesión, así como la actuación de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos. Así mismo no hubo juegos infantiles y la actuación de la cantante África Herrero.

Fieles y vecinos bensando la reliquia de la Virgen de la Salud en Alcañices. / Ch. S.

Las celebraciones de la Virgen de la Salud han confirmado el inicio del regreso masivo de emigrantes alistanos y de sus descendientes a sus pueblos de origen en “La Raya” de España y Portugal para pasar la época estival alternado el descanso y la tranquilidad rural con las fiestas patronales. En el mes de agosto raro es el pueblo donde haya un día sin fiesta en algún pueblo.

Los pueblos rejuvenecen con la presencia de niños, adolescentes y jóvenes por las calles y plazas. Principalmente por las mañanas Alcañices se beneficia de la llegada de transeúntes que mantienen la costumbre de ir a hacer su compra a la villa.

Las “Siete Hermanas” de España y Portugal ya han celebrado las romerías de la Virgen de la Luz en Constantim y Moveros, La Soledad en Trabazos, La Riberiña en Quintanillha y la Virgen de la Salud en Alcañices. Se cerrará el ciclo romero anual ya en la primera quincena de septiembre el día 6 con la Virgen del Naso de La Povoa, el 8 con Nuestra Señora la Virgen de Árboles patrona de la Tierra de Alba y el 10 La Encarnación de Villalcampo.

San Vitero fue por tradición quien abrió las romerías transfronterizas con el Cristo de Marzo (San Jose) y también como es costumbre las cerrará con el Cristo de Septiembre (Santa Cruz).

Pasada la primera fase de la fiebre romera, julio da la alternativa a las fiestas patronales de los pueblos que un año más abrirán Grisuela y Rábano con Santa María Magdalena siguiéndole Mellanes y Figueruela de Abajo con Santiago Apóstol y Tola con San Félix.