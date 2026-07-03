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La Fundación Abracadabra llega del 3 al 5 de julio a varios pueblos y residencias de Aliste

Estudiantes universitarios recorrerán junto a magos profesionales las localidades de Alcañices, San Vitero, Rabanales, Flechas, Villardeciervos y Trabazos

El proyecto ha sido reconocido con el Segundo Premio de Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña por su alto impacto social

Alumnos y voluntarios en la Fundación Abracadabra.

Alumnos y voluntarios en la Fundación Abracadabra. / Ch. S.

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Chany Sebastián

Chany Sebastián

La magia de la Fundación Abracadabra llegará a residencias y pueblos de Aliste de la mano de estudiantes del CEU. El proyecto, reconocido con el Segundo Premio de Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña, recorrerá del 3 al 5 de julio las localidades de Alcañices, San Vitero, Rabanales, Flechas, Villardeciervos y Trabazos.

La Universidad CEU San Pablo, a través de CEU Social y en colaboración con la Fundación Abracadabra, desarrollará entre los días 3 y 5 de julio el proyecto "Abracadabra: la magia vuelve a nuestros pueblos", una iniciativa que llevará ilusión, compañía y momentos de alegría a residencias y localidades de la comarca de Aliste.

El proyecto, impulsado por María Gloria Aznar Fernández-Montesinos, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo, ha sido reconocido con el Segundo Premio de Voluntariado Universitario de la Fundación Mutua Madrileña, un galardón que distingue iniciativas con un alto impacto social impulsadas por estudiantes universitarios y entidades sociales.

Durante tres días, estudiantes universitarios formados por la Fundación Abracadabra recorrerán la comarca acompañados por magos profesionales de la entidad. La iniciativa llegará a las residencias de mayores de Alcañices, Rabanales, Villardeciervos y Trabazos, así como a los municipios de San Vitero y Flechas, donde se celebrarán actividades y espectáculos de magia abiertos a los vecinos.

Los estudiantes han recibido formación específica y un kit de magia con el que prepararán actuaciones adaptadas a las personas mayores. Más allá del entretenimiento, el objetivo es generar espacios de encuentro, conversación y compañía para personas que, en muchos casos, viven alejadas de sus familiares o cuentan con pocas oportunidades de participar en actividades de este tipo.

"Nuestros abuelos nos regalaron algunos de los recuerdos más felices de nuestra infancia. Este proyecto nace de una idea muy sencilla: volver para compartir tiempo e ilusión con quienes llenaron de magia nuestros veranos cuando éramos niños", explica María Gloria Aznar Fernández-Montesinos. Con esta iniciativa, CEU Social reafirma su compromiso con una formación universitaria basada en el servicio a los demás.

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Durante tres días, la magia recorrerá la comarca de Aliste no solo como espectáculo, sino como una forma de encuentro entre generaciones y una oportunidad para recordar que los pequeños gestos pueden tener un impacto extraordinario.

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