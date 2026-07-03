Esther Rivera, alcaldesa pedánea de Valer: "El Día de la Comarca es la hermandad de alistanos, tabareses y albarinos en su estado más puro"

Esther Rivera Blanco es la presidenta de la asociación cultural "El Valle" de la que forman parte la mayor parte de los vecinos y emigrantes y alcaldesa pedánea de Valer que el sábado 4 de julio acogerá el XXXV Día de la Comarca Natural de Aliste, Tábara y Alba.

¿Cómo está el pueblo en materia de infraestructuras básicas y servicios públicos?

Bastante bien. La carretera ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde que vertebra el municipio está totalmente renovada. En materia de telecomunicaciones contamos con un repetidor de telefonía móvil y otro de la televisión digital terrestre en el cual echamos de menos que se no se incorporen las televisiones autonómicas. En esta legislatura en todos los pueblos del municipio de Gallegos del Río la prioridad está siendo mejorar las redes de abastecimiento domiciliario de agua renovando las tuberías de PVC por otras más modernas y funcionales de polietileno.

¿Qué significa para un pueblo como Valer de Aliste acoger el Día de la Comarca?

Para todos quienes hemos nacido o descendemos de Valer, vecinos y emigrantes, es un orgullo acoger la fiesta de la convivencia y hermandad de Aliste, Tábara y Alba, la comarca natural más grande de la provincia de Zamora, a la vez ser una de las áreas rurales con más historia, valores, tradiciones y patrimonio material e inmaterial de toda "La Raya" de España y Portugal. Unos orígenes y valores de los que todos nos sentimos muy orgullosos.

¿Cuándo y cómo se unieron los alistanos, tabareses y albarinos para recuperar y poner en valor sus tradiciones?

En el otoño de 1988 nacía la Federación Comarcal de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba (Facata) impulsada por un grupo de entusiastas coordinados por el profesor de Educación Compensatoria Bernard Junquera, eligiéndose como primer presidente a Vicente Álvarez de la Fuente, un Guardia Civil jubilado natural de la localidad de Riomanzanas. El primer Día de la Comarca se celebró el domingo 11 de junio de 1989 y fue todo un éxito, de organización y participación. Sin embargo, se decidió a trasladar la celebración a la primera quincena de julio para así favorecer la participación de los adolescentes y jóvenes que en esas fechas estaban metidos de lleno con los exámenes en sus colegios, institutos y universidades.

¿Qué pautas han tenido en cuenta a la hora de preparar el programa de actos?

Aliste, Tábara y Alba en general y Valer en particular han sido siempre una comarca y un pueblo acogedores a cuyos moradores nos ha encantado vivir y disfrutar de la fiesta en su esencia más pura, vividas en comunidad, en armonía, convivencia y hermandad, con la cultura, las costumbres, las tradiciones y la gastronomía como bandera. Por eso, desde Facata y desde la asociación cultural "El Valle" hemos intentado elaborar un programa de actos para todos los gustos y edades, donde se sientan participes y participen niños, adolescentes, jóvenes y mayores.

¿Dónde se desarrollarán los actos?

Para la celebración de la mayor parte de los actos diurnos del sábado hemos elegido el paraje de Las Eras una pradera con mucha arboleda colindando con el casco urbano en la margen derecha del río Frío. Quienes nos visiten no tendrán problemas para estacionar pues hemos adecuado como aparcamiento la pradera de Las Cruces a la entrada del pueblo viniendo de Gallegos y Debajo los Prados y La Isla. Rogamos no aparcar en la Vereda Real de Galicia (Calle Principal) pues por ella tienen que entrar tanto los autocares de los grupos de folclore como los tráileres de la orquesta y necesitan espacio para poder maniobrar. Contamos con la muy importante colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil “Virgen de la Salud” de Alcañices.

Valer se está volcando para que los vecinos y visitantes disfruten de una jornada de convivencia inolvidable

Para gustos los sabores: la gastronomía será uno de las grandes protagonistas.

En Valer no hay restaurante por lo cual hemos montado una carpa con capacidad para acoger 500 comensales. Para elaborar el menú a base de paella y carne de ternera guisada hemos elegido a un prestigioso y joven cocinero alistano Marcos Senández Fernández. Los sabores de la comarca estarán representados en el postre con la exquisita Tarta de Bercianos que elaboran los hermanos Deme y Luciano Pérez Blanco. A las 20 horas ofreceremos una merienda popular a base de pinchos por cortesía de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste que nos ha donado el producto.

Fue siempre la nuestra tierra de gaitas, dulzainas y tamboriles, vamos que los folcloristas van a estar en su salsa para disfrutar y hacer disfrutar.

Por aquí no se entiende una fiesta sin gaiteros, dulzaineros y tamborileros. Por la tarde, a las 18 horas, tendremos un Festival Internacional de Folclore de España y Portugal donde representando a Aliste estarán la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras y Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes patrocinados por la Diputación de Zamora y los Pauliteiros de Miranda de la freguesía de Sendim por cortesía del Concelho de Miranda do Douro cuya Cámara Municipal preside la alcaldesa Helena Barril y patrocinados por el periódico La Opinión-El Correo de Zamora. También actuarán los grupos Pandereteras de Raigal y Ribera de los Chirlos. Una oportunidad única e irrepetible para disfrutar del mejor folclore, mirando, escuchando o bailando.

La exquisita gastronomía de nuestra tierra estará presente con la degustación de Ternera de Aliste y Tarta de Bercianos

Se prevé una noche potente con dos actuaciones de auténtico lujo. Variedad y calidad para no dejar indiferente a nadie.

A las 21 horas tendremos el concierto gratuito del grupo Lume de Biqueira Celtic Band de Madrid cuyos más de 40 integrantes nos ofrecerán, tras su paso por Lituania, Inglaterra y Francia los mejores sones celtas con temas de raíz tradicional gallegos, asturianos, irlandeses, escoceses y bretones. No es una banda de gaitas al uso al combinar las gaitas con otros instrumentos como las guitarras eléctricas y acústicas, el bajo y una percusión de alta tensión para conseguir un sonido celta fusión caracterizado por su potencia. Para amenizar la verbena popular, que comenzará a las 23 horas, ya en la Plaza Mayor, hemos elegido a la orquesta Musical Compás de Salamanca que estrenará en Valer su "Legendary Tour 20 Aniversario" con una música variada y un gran espectáculo para todos los gustos y edades.

¿Cómo se financia el Día de la Comarca?

Desde la asociación cultural El Valle hemos vendido lotería, rifas, sudaderas y camisetas para sacar fondos y aparte montaremos una barra en la verbena. La Diputación de Zamora nos financia los grupos de folclore y la práctica totalidad de los 31 ayuntamientos de la comarca hacen una aportación de 250 euros cada uno. Como anfitrión se está volcando el Ayuntamiento de Gallegos del Río que preside el alcalde Pascual Blanco Martín. Entre los principales patrocinadores están también Caja Rural, Ternera de Aliste, La Opinión-El Correo de Zamora y numerosas empresas muchas de ellas relacionadas directamente con Valer de Aliste. A todos estamos muy agradecidos.

Mucho trabajo, esfuerzos y sacrificio para que todo salga bien.

El pueblo se está volcando y la gente está colaborando para que todo salga bien. Valer de Aliste tiene abiertas sus puertas de par en par para recibir a cuantos quieran visitarnos. Vamos a hacer todo lo que este en nuestras manos para que se sientan como en su propia casa o en su propio pueblo.