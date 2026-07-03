Arde por segunda vez en una semana una parcela de cereales en Villafáfila
El incendio, declarado el jueves en torno a las 17:08 horas, calcinó un total de 40 hectáreas de cultivo y movilizó a una docena de medios, incluyendo apoyo aéreo
E. V.
Susto en la tarde de ayer jueves en Villafáfila, donde las miradas se concentraban en una parcela de cereales. Sobre las 17:08 se encendían las alarmas por el incendio desatado en la misma explotación que ya había sufrido otro fuego la semana pasada, obligando a movilizar algo más de una docena de medios incluyendo apoyo aéreo.
Las labores se extendieron durante cerca de 7 horas y ya se ha declarado extinguido. Ahora los técnicos de Medio Ambiente deberán investigar las causas de su origen que, en un principio, apunta a que podría haber sido intencionado.
En total se calcula que han podido verse afectadas unas 40 hectáreas de cultivo de cereal.
En la zona trabajaron medios de la Junta de Castilla y León junto a los bomberos del Parque de Benavente y de la Mancomunidad Tierra de Campos, integrados en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora. En total, 13 medios que incluyeron dos cuadrillas terrestres, dos autobombas y cinco agentes medio ambientales a mayores del soporte ofrecido por la institución provincial.
Si bien el fuego se daba por extinguido a la medianoche, las labores de refresco y vigilancia se prolongaron más allá para impedir posibles reproducciones.
La rápida respuesta de todos los efectivos permitió frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio alcanzara una mayor extensión o afectara a otras parcelas agrícolas y zonas colindantes.
El incendio coincidió en tiempo con otro foco declarado en el término municipal de Palacios del Pan y que fue rápidamente sofocado sin necesidad de soporte aéreo.
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