Un accidente en la A-66 deja un herido en San Cebrián de Castro
Se avisa de un estrechamiento del carril derecho en el lugar del suceso
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O. C.
A las 16.22 horas de la tarde de este viernes tenía lugar un accidente de tráfico en el kilómetro 255 de la autovía Vía de la Plata (A-66), en sentido Sevilla, dentro del término de de San Cebrián de Castro. En el suceso, salió herido el ocupante del turismo. Tras el suceso, la DGT ha determinado un estrechamiento del carril derecho en este punto kilométrico a las 17.00 horas de esta tarde.
El hombre consiguió salir del vehículo, se encontraba aturdido, por lo que necesitó asistencia médica. Hasta el lugar se ha desplazado una unidad de la Guardia Civil de Tráfico y también una de Emergencias Sanitarias - Sacyl para atender al herido.
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