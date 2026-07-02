La unidad especializada de la Guardia Civil investiga las causas del incendio de Moraleja del Vino

El equipo de investigación de incendios del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil en Castilla y León ha realizado este jueves la inspección técnico ocular de la vivienda de Moraleja del Vino en la que el pasado martes falleció un vecino de la localidad como consecuencia del fuego declarado en el inmueble.

Miembros del equipo de investigación se han desplazado en la mañana de este jueves hasta la localidad para realizar la inspección técnico ocupar del edificio, con el fin de determinar las causas que originaron el fuego, que provocó el desplome de algunas estancias y en cuyo interior, entre escombros, fue localizado sin vida el cuerpo de un vecino de Moraleja del Vino, de 70 años de edad.

La unidad especialista en el estudio de las causas de los incendios, dentro de la sección de criminalística, será la encargada de convertir en prueba científica los indicios o vestigios localizados en el escenario del fuego y, posteriormente, elaborará el preceptivo informe técnico sobre el fuego que calcinó la vivienda de Moraleja del Vino y que provocó el fallecimiento de un septuagenario.