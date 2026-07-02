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Rajan las ruedas de un coche estacionado junto al camping de Puebla de Sanabria

El propietario del turismo denuncia los actos vandálicos ante la Guardia Civil

El propietario observa los daños provocados en las dos ruedas de su turismo.

El propietario observa los daños provocados en las dos ruedas de su turismo. / A. S.

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Araceli Saavedra

Un vecino de Puebla de Sanabria ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por los actos vandálicos provocados en su vehículo en la noche del martes al miércoles cuando el turismo estaba estacionado en la vía pública.

El propietario del vehículo se encontró el miércoles, a las nueve de la mañana, las dos ruedas del lado derecho rajadas. El propietario, de profesión taxista, tenía este coche para su uso personal estacionado en el aparcamiento de la bajada al camping de la villa.

El propietario explicó que dejó este vehículo aparcado a las 21:30 de la noche del martes al principio del estacionamiento público y al día siguiente se encontró las ruedas dañas intencionadamente, "rajadas" en su expresión literal.

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Este nuevo acto vandálico se suma al denunciado recientemente por el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria por los daños provocados en bancos situados en el Paseo de los Colectivos Vulnerables.

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