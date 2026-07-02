Un nuevo helicóptero se incorpora a la base de extinción de incendios de Villaralbo

La Junta reforzará los medios de extinción de incendios de la base de Villaralbo con un nuevo helicóptero, medida que forma parte de la inversión de 7,1 millones de euros realizada para la contratación de aeronaves y cuadrillas helitransportadas para el operativo Infocal de prevención y extinción de fuegos forestales en la comunidad.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha abordado este jueves la inversión destinada al operativo Infocal y, en el caso de las aeronaves, se destinarán 3,48 millones de euros a la contratación de tres helicópteros monoturbinas ligeros y dos helicópteros monoturbinas semimedianos de transporte y extinción de incendios forestales.

Tres de estas aeronaves se incorporan por primera vez al operativo como segundas unidades para las bases de Villaralbo en Zamora y las leonesas de Cueto y Sahechore. Los nuevos helicópteros asignados a las tres bases trabajarán en su zona preasignada de despacho automático y como refuerzo en los planes de operaciones realizados desde los Centros de Mando.

Al margen de la incorporación de los nuevos helicópteros, la Junta también ha realizado un desembolso de 3,67 millones de euros para la contratación, mediante encargo a la empresa pública Tragsa de las cuadrillas helitransportadas vinculadas a estas segundas aeronaves de las bases de Villaralbo, Cueto y Sahechores, que ya se han incorporado al operativo desplegado en la comunidad para la prevención y extinción de incendios forestales.

Por otra parte, la Junta ha recordado que durante la época de peligro algo de incendios, que se extenderá hasta el 12 de octubre, cada cuadrilla estará integrada por todo el personal necesario para prestar servicio a dos turnos, además de contar con un operador de base para las funciones de comunicación de incidencias y control de recursos de la base.

El resto del año, cada cuadrilla se mantendrá operativa con un capataz o un jefe de brigada forestal y cuatro peones especialistas para la realización de tratamientos selvícolas preventivos y trabajos especializados centrados en la prevención.