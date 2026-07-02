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La nueva ola de calor activa la alerta por riesgo alto de incendios forestales en Zamora

La Junta declara el riesgo elevado de fuegos para el periodo comprendido entre el 5 y el 8 de julio en toda la comunidad

En las provincias de Salamanca y Ávila el aviso se adelanta un día por la previsión de elevadas temperaturas y el viento

Un bombero forestal supervisa las labores de extinción aéreas en el incendio de Porto del pasado año.

Un bombero forestal supervisa las labores de extinción aéreas en el incendio de Porto del pasado año. / A. Saavedra

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M. J. Cachazo

La nueva ola de calor que se espera desde el próximo sábado hasta el miércoles 8 de julio ha motivado la declaración de alerta por el riesgo alto de incendios forestales en Zamora y en el resto de provincias de Castilla y León. Una resolución del director general de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta detalla la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales, desde el sábado 4 de julio en las provincias de Salamanca y Ávila, y desde el 5 hasta el 8, para toda la comunidad.

La resolución detalla que, para el sábado 4 de julio se esperan temperaturas máximas que podrían alcanzar los 39 grados en Salamanca y en sur y el norte de Ávila, así como rachas máximas de viento que rondarán los 40 kilómetros por hora.

Desde el 5 hasta el 8 de julio, se prevé que las adversas condiciones meteorológicas se extiendan a toda la comunidad, a las que hay que sumar posibles tormentas con rachas de fuerte viento, aparato eléctrico y, en ocasiones, con precipitaciones.

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro.

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Por este motivo, la Junta considera que es necesario adoptar las medidas de prevención, tales como regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales.

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