El manto protector de la Virgen de la Salud hermana a alistanos y trasmontanos

La “Raya” hispanolusa ha vivido este jueves, como manda desde hace más de cinco siglos la ancestral tradición cada 2 de julio, uno de los días más esperados e importantes del año para los alistanos y trasmontanos, con la veneración de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, protectora y patrona de la comarca de Aliste y una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal.

Tres intensas jornadas festivas, a nivel religioso y lúdico, para una romería internacional, hispano lusa y mariana, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, que echaba a andar en la noche de vísperas con la “Procesión de las Antorchas” y la tradicional “Quema de Urces” en las puertas del antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco, rememorando el ritual que antaño hacían los devotos portugueses, que llegaban el día antes andando desde Portugal para pasar la noche en el “Sagrao Franciscano”, a la vera de su amada Virgen de la Salud.

El Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra señora la Virgen de la Salud, construido hacia el año 1542 por los monjes de la Orden Tercera de San Francisco con el apoyo moral y económico de los primeros Marqueses de Alcañices Francisco Enríquez de Almansa e Isabel de Ulloa, fue el epicentro de unas sentidas celebraciones religiosas acogiendo a lo largo de la mañana hasta cinco eucaristías en las que participaron los devotos españoles y portugueses, que acudieron hasta allí para hacerle sus ofrendas y peticiones a la Patrona de Aliste.

La Banda de Música de Zamora fue la encargada de animar los pasacalles a lo largo de la mañana mientras los romeros aprovechaban para hacer sus compras en el mercadillo situado en la Avenida de Castilla y León (antigua Castropete) y la Feria de Artesanos en la Plaza Mayor. Antaño en la romería de la Virgen de la Salud los devotos de los pueblos, aparte de su fervor, aprovechaban para comprar las hoces para la siega del centeno y el trigo que comenzaban al día siguiente.

Cofraternización

Mañana de confraternización en su esencia más pura, de encuentros y reencuentros buscados o por sorpresa en un día muy especial y en un lugar ideal, Alcañices, que como siempre se presta para el tapeo, el café y el vermú en sus acogedores bares. Como ya es habitual dos de los productos más solicitados fueron los “Churros” de Angelito López Santiago y los “Borrachos” de Isabel Galhardo Vaz, dos exquisiteces de obligada degustación cuando alistanos y foráneos visitamos la villa.

El Santuario Mariano, aún siendo el templo religioso más grande del arciprestazgo de Aliste y Alba (con 84 parroquias) se quedó pequeño una vez más para acoger una sentida, emotiva y multitudinaria Misa de Acción de Gracias oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente, con la presencia de autoridades como el alcalde David Carrión Galhardo y la alcadesa de Miranda do Douro Helena Barril, junto a los alcaldes alistanos.

Españoles y portugueses, muy en particular alistanos y trasmontanos, manteniendo la costumbre y la devoción heredada de sus ancestros, abuelos y padres, fueron el alma, corazón y vida acompañando en una sobrecogedora y emotiva procesión a la Virgen de la Salud por las principales calles y plazas de Alcañices, animando la comitiva con sus gaitas, dulzainas y tambores la agrupación alistana de folclore “Manteos y Monteras”.

La “Gran Hermana” de la Raya procesionó en su carro triunfante magníficamente adornado con cientos de flores por la floristería de Nadi Turiel Gallego.

Tras los rezos y ofrendas tenía lugar la comida de hermandad y convivencia a base de melón con jamón y carrillera guisada en el Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices”. Ya por la tarde, finalizaba la novena iniciada el 24 de junio dándose a besar la reliquia de la Virgen de la Salud.

Jornada festiva local

La tercera jornada festiva del 3 de julio tiene carácter local y se inicia con el tradicional desfile de los devotos ataviados con sus trajes típicos alistanos desde la “Peña Santa Catalina” hasta el Santuario Mariano donde se hará la ofrenda floral a la Virgen de la Salud. Acto seguido eucaristía y procesión con el acompañamiento de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.

La cofradía de la Virgen de la Salud agasajará a los más pequeños a las 18.00 horas con hinchables en la "Plaza Alcalde Tomás Carrión”. Los amantes de la canción española, pasodobles, boleros y rancheras tendrán una cita obligada a las 23.00 horas en la Plaza Mayor para poner el broche de oro a los festejos con la actuación de la cantante África Herrero.