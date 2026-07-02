El manto protector de la Virgen de la Salud hermana a alistanos y trasmontanos
La Patrona de Aliste recorre las calles de Alcañices en una multitudinaria y emotiva procesión mariana durante la tradicional romería
La “Raya” hispanolusa ha vivido este jueves, como manda desde hace más de cinco siglos la ancestral tradición cada 2 de julio, uno de los días más esperados e importantes del año para los alistanos y trasmontanos, con la veneración de Nuestra Señora la Virgen de la Salud, protectora y patrona de la comarca de Aliste y una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal.
Tres intensas jornadas festivas, a nivel religioso y lúdico, para una romería internacional, hispano lusa y mariana, declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León, que echaba a andar en la noche de vísperas con la “Procesión de las Antorchas” y la tradicional “Quema de Urces” en las puertas del antiguo convento de la Orden Tercera de San Francisco, rememorando el ritual que antaño hacían los devotos portugueses, que llegaban el día antes andando desde Portugal para pasar la noche en el “Sagrao Franciscano”, a la vera de su amada Virgen de la Salud.
El Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra señora la Virgen de la Salud, construido hacia el año 1542 por los monjes de la Orden Tercera de San Francisco con el apoyo moral y económico de los primeros Marqueses de Alcañices Francisco Enríquez de Almansa e Isabel de Ulloa, fue el epicentro de unas sentidas celebraciones religiosas acogiendo a lo largo de la mañana hasta cinco eucaristías en las que participaron los devotos españoles y portugueses, que acudieron hasta allí para hacerle sus ofrendas y peticiones a la Patrona de Aliste.
La Banda de Música de Zamora fue la encargada de animar los pasacalles a lo largo de la mañana mientras los romeros aprovechaban para hacer sus compras en el mercadillo situado en la Avenida de Castilla y León (antigua Castropete) y la Feria de Artesanos en la Plaza Mayor. Antaño en la romería de la Virgen de la Salud los devotos de los pueblos, aparte de su fervor, aprovechaban para comprar las hoces para la siega del centeno y el trigo que comenzaban al día siguiente.
Cofraternización
Mañana de confraternización en su esencia más pura, de encuentros y reencuentros buscados o por sorpresa en un día muy especial y en un lugar ideal, Alcañices, que como siempre se presta para el tapeo, el café y el vermú en sus acogedores bares. Como ya es habitual dos de los productos más solicitados fueron los “Churros” de Angelito López Santiago y los “Borrachos” de Isabel Galhardo Vaz, dos exquisiteces de obligada degustación cuando alistanos y foráneos visitamos la villa.
El Santuario Mariano, aún siendo el templo religioso más grande del arciprestazgo de Aliste y Alba (con 84 parroquias) se quedó pequeño una vez más para acoger una sentida, emotiva y multitudinaria Misa de Acción de Gracias oficiada por el párroco Teo Nieto Vicente, con la presencia de autoridades como el alcalde David Carrión Galhardo y la alcadesa de Miranda do Douro Helena Barril, junto a los alcaldes alistanos.
Españoles y portugueses, muy en particular alistanos y trasmontanos, manteniendo la costumbre y la devoción heredada de sus ancestros, abuelos y padres, fueron el alma, corazón y vida acompañando en una sobrecogedora y emotiva procesión a la Virgen de la Salud por las principales calles y plazas de Alcañices, animando la comitiva con sus gaitas, dulzainas y tambores la agrupación alistana de folclore “Manteos y Monteras”.
La “Gran Hermana” de la Raya procesionó en su carro triunfante magníficamente adornado con cientos de flores por la floristería de Nadi Turiel Gallego.
Tras los rezos y ofrendas tenía lugar la comida de hermandad y convivencia a base de melón con jamón y carrillera guisada en el Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices”. Ya por la tarde, finalizaba la novena iniciada el 24 de junio dándose a besar la reliquia de la Virgen de la Salud.
Jornada festiva local
La tercera jornada festiva del 3 de julio tiene carácter local y se inicia con el tradicional desfile de los devotos ataviados con sus trajes típicos alistanos desde la “Peña Santa Catalina” hasta el Santuario Mariano donde se hará la ofrenda floral a la Virgen de la Salud. Acto seguido eucaristía y procesión con el acompañamiento de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos.
La cofradía de la Virgen de la Salud agasajará a los más pequeños a las 18.00 horas con hinchables en la "Plaza Alcalde Tomás Carrión”. Los amantes de la canción española, pasodobles, boleros y rancheras tendrán una cita obligada a las 23.00 horas en la Plaza Mayor para poner el broche de oro a los festejos con la actuación de la cantante África Herrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?
- Moreruela de Tábara 'recupera' el altar mayor de su iglesia, que desde hace décadas luce en la Catedral de Astorga
- Un trabajador de Correos de Bermillo de Sayago denuncia un robo y la Guardia Civil le investiga por simular el delito y apropiarse del dinero
- Desaparece un vecino de Coreses: amplio dispositivo de la Guardia Civil busca al hombre de 43 años
- El tejado de madera, entre las causas ocultas en la tragedia de Moraleja del Vino
- La 'historia interminable' de una carretera en Zamora: 32 años de espera para su renovación integral