Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha realizado 5 detenciones en el mes de junio por delitos de tráfico de drogas, detenciones realizadas en cuatro actuaciones diferentes sin relación entre sí, judicializándose un detenido por tráfico de drogas en Benavente, otro en San Cebrián de Castro, uno más Palacios de Sanabria y dos en Santa Cristina de la Polvorosa.

El día 25 de junio, componentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Zamora, procedieron a la detención de dos personas, como supuestos responsables de un punto de venta de droga en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa.

Esta actividad se iniciaba con el traslado y compra por parte de los detenidos de sustancias estupefacientes en Asturias trasladándolas a su localidad en Zamora.

Las investigaciones y los resultados del operativo realizado, dan como resultado la identificación de estas personas, incautándoles 75 gramos de cocaína, siendo puestos a disposición judicial, y colaborando componentes del Puesto de Camarzana en la actuación.

Control de tráfico de drogas realizado en la provincia de Zamora. / Comandancia de la Guardia Civil de Zamora

Agentes del Puesto de Villardeciervos procedieron a la detención de un varón como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas cuando fue identificado en la N-525, en la travesía de la localidad de Palacios de Sanabria.

Durante el operativo, realizado el día 20 del mes de junio, las maniobras anómalas que realizó el conductor de un vehículo mientras se aproximaba a los agentes, hicieron que fuera identificado, en un primer momento para comprobar que se encontraba en buenas condiciones para seguir conduciendo el vehículo. En el trascurso de la identificación y tras una revisión superficial del vehículo, se localizan, ocultas en el interior del habitáculo, varias piezas de polen de hachís, dosis de cocaína, envoltorios de heroína, así como casi un centenar de dosis de metadona.

Al detenido, un ciudadano portugués de 37 años de edad, que viajaba en tránsito hacia Francia, su país de residencia, se le incautan a su vez tres armas blancas (navajas) que portaba en el interior del vehículo que fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

A primeros de mes se judicializaron otros dos detenidos por tráfico de drogas en los que intervino la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Zamora (USECIC) en las localidades de Benavente y San Cebrián de Castro. En el primero de los casos, en la localidad de Benavente, se identifica a un varón de 44 años y nacionalidad española cuando viajaba como acompañante en un vehículo, el cual portaba speed, y una vez retirada la sustancia fue puesto a disposición judicial.

En el segundo de los casos, durante la realización de un dispositivo operativo en la carretera N-630, en el término municipal de San Cebrián de Castro, procedieron a revisar el pasaje de un autobús, y en el transcurso de la revisión se identificó a un varón que portaba una pastilla de hachís, siendo intervenida y puesto a disposición judicial.

Todas las diligencias y las sustancias intervenidas fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los juzgados correspondientes.