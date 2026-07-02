¿Eres ganadero y te viste afectado por los incendios de 2025 en Zamora? Las ayudas a las que puedes optar desde hoy

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado una nueva ayuda destinada a los ganaderos afectados por los incendios que asolaron la provincia de Zamora en el verano de 2025. Desde hoy y hasta el próximo 22 de julio, podrán presentar su solicitudes para optar a la compensación por las pérdidas ocasionadas en sus explotaciones tras los grandes incendios acaecidos el pasado año.

Podrán ser beneficiarios los titulares de explotaciones ganaderas, registradas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro General de Explotaciones Ganaderas y que haya sufrido daños de muerte en ejemplares de su ganadería durante los incendios acaecidos en el año 2025 en la provincia de Zamora. Los titulares deberán continuar en activo.

La convocatoria subvencionará hasta el 100% de los gastos justificados derivados de la muerte, pérdida o sacrificio de ganado bovino y equino (caballar) con baremos establecidos de acuerdo a las cotizaciones de la sesión de la Lonja de Salamanca de 18 de agosto de 2025, para bovino, y de acuerdo con las estimaciones de precios del mercado para la misma fecha para equino, ya que este tipo de ganado no se cotiza en ninguna lonja española.

Con estas ayudas, la institución provincial apuesta por compensar las pérdidas ocasionadas en las explotaciones ganaderas, protegiendo su viabilidad, manteniendo la actividad y el empleo en la zona, el tejido productivo y recuperando lo antes posible la actividad económica en las zonas afectadas.

El presupuesto total de la convocatoria asciende a los 50.000 euros con cargo a los presupuestos del año 2026.