Fermoselle pone en escena la vida y muerte del obispo Acuña en las III Jornadas sobre Juan del Enzina

La villa de Fermoselle celebra este mes de julio las III Jornadas V Centenario de Juan del Enzina con tres eventos consecutivos los sábados 11, 18 y 25 de julio. El colofón será la representación de la pieza "Ambición y muerte de Acuña" a cargo de intérpretes aficionados del pueblo, que será el sábado 25 de julio.

Previamente, el sábado 11, el investigador David García Freije impartirá una charla donde mostrará instrumentos de música renacentista; el sábado 18 de julio el cantante y compositor zamorano Daniel Pérez ofrecerá un concierto que repasará la poesía desde las jarchas hasta Claudio Rodríguez, pasando por la poesía de Juan del Enzina. Estas III jornadas, que organiza el Ayuntamiento de Fermoselle, se llevan a cabo con el patrocinio de la Diputación de Zamora y la colaboración de la parroquia local.

Daniel Pérez, uno de los artistas que ofrecerá un concierto en las jornadas. / Cedida

El protagonismo de Antonio Acuña -obispo de Zamora en los albores del siglo XVI y coetáneo de Juan del Enzina- en esta III edición viene como consecuencia de que este año se cumplen 500 años de su ajusticiamiento en el castillo de Simancas. Acuña fue obispo de Zamora en el Renacimiento, dueño del Castillo de Fermoselle y personaje célebre en la Guerra de los Comuneros; Acuña se enfrentó al emperador Carlos I y fue excluido del “Perdón General de Todos los Santos”, condenado a muerte y ejecutado en febrero de 1526.

La representación de "Ambición y muerte de Acuña" se ha venido preparando desde abril mediante un taller de artes escénicas patrocinado por la Diputación de Zamora e impartido por Cándido de Castro, que se desarrolla a través de más de 15 sesiones presenciales; tres intérpretes profesionales –Adriana Tironi, Rubén Maseli e Isabel Dimas- refuerzan este verano la representación. El texto base es del periodista zamorano Carlos Funcia.

Cándido de Castro impartirá el taller de teatro en el marco de las jornadas. / Cedida

El sábado 18 de julio el cantante, compositor y dramaturgo zamorano Daniel Pérez –ex director del Teatro Principal de Zamora- ofrecerá un concierto donde repasa la poesía que se ha hecho en España desde las jarchas mozárabes hasta el Siglo XX, en concreto, hasta el gran poeta zamorano Claudio Rodríguez, alma de la llamada Generación del 50; las creaciones de Juan del Enzina aparecen como nexo entre ambos extremos.

El 11 de julio el investigador y divulgador musical David García Freije ofrecerá una charla que ilustrará con imágenes y muestra de instrumentos medievales y renacentistas. García Freije es investigador musical, docente e intérprete; publica trabajos científicos musicales e interpreta conciertos didácticos. Es especialista en música folklórica y de tradición oral.