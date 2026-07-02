La escritora Iluminada Ramos abre su corazón en la presentación de su último poemario en Fermoselle

El salón de actos del Ayuntamiento de Fermoselle acogerá este sábado 4 de julio, a las 19.30 horas, la presentación del último poemario de la escritora Iluminada Ramos. "Pasillo Azul" es el título de la obra que Ramos presentará en la villa, junto a Pedro Crespo, autor del prólogo, y Clara Ponte, editora de "Salto al Vacío"

Ramos define su última publicación como un poemario a corazón abierto, un periplo que atraviesa momentos de incertidumbre, flaqueza y dolor para desaguar en calma en la comprensión y la aceptación, con una gran carga espiritual. Con sus versos, la autora invita al lector a un viaje por el miedo y la zozobra, su propio viaje cuando la enfermedad aparece y desordena a su paso los recuerdos, los deseos, el presente.

"Pasillo Azul" es también, quizá sobre todo, una constante declaración de amor, de un amor luminoso, siempre bajo el signo de la ilusión. Y, como explica la autora, a través de una escritura que supone «una liberación del dolor».

En este y en su poemario anteriores Ramos demuestra una comunión radical con la naturaleza, su naturaleza, la de los Arribes del Duero, la de Sayago, la de las calles de Fermoselle. Y es precisamente ahí, en ese ciclo vital de los elementos, donde encuentra inspiración y respuestas.

«Es ahí donde está la realidad de la vida». La observación, la asimilación trascendental de lo que la rodea inspiran sus versos y sus reflexiones, que palpitan al ritmo de la tierra. El contacto con «esa vida que progresa» es «pura necesidad» y así se lee entre verso y verso.

En lo formal, los versos de Ramos resuenan con la efervescencia de una modernidad antigua, de un brillo propio, lejos de la poesía contemporánea. Se sirve de un lenguaje tan heredado como personal, apegado a la tierra pero también a un universo privado.

No esconde sus deudas con otros poetas pero esgrime una libertad que asombra y atrapa, sin complejos. Así el lector se sumerge en un territorio de imágenes oníricas que, sin embargo, no salen de esos campos tantas veces citados. Colores, formas, estampas están salpicadas de matices surreales y familiares.

Prolífica, inquieta, enamorada, con los pies enraizados y la mente volandera, Iluminada Ramos escribe una nueva y personalísima página en la poesía sayaguesa, seguro que no la última.

Esta es además la primera publicación poética de la editorial zamorana "Salto al Vacío", que añade así otro elemento al rico crisol literario que pretende ser su catálogo. Es su séptima publicación tratando de servir de escaparate al talento local.