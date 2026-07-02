David García "Morín", fundador de la orquesta “Musical Compás”: "Las verbenas populares de Aliste son de las mejores de España "

David García "Morín", nacido en Salamanca es el fundador, cantante, saxofonista y propietario de "Musical Compás" la orquesta que más actuaciones tiene contratadas este verano en tierras alistanas y que el sábado 4 de julio amenizara la verbena popular del Día de la Comarca en Valer.

¿Cuál es la historia de Morín?

Soy un salmantino autóctono, de pura cepa que como todos he tenido que buscarme la vida. Nacía en el barrio Pizarrales y mi primera incursión en la música llegaba cuando solo tenía nueve años de edad con la gaita y el tamboril con el Mariquelo a través de la parroquia de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción de Puente Ladrillos donde nos habíamos trasladado a vivir. Luego me integré en la Banda de Clarines y Tambores del barrio. Con 15 años fui el director de una Banda de Cornetas y Tambores más joven de España como director de la Banda de San Fernando y luego forme parte de la Banda de Saxofonistas Ciudad de Salamanca.

¿Cuándo y cómo llegó su incursión en el mundo de las orquestas y las verbenas populares?

Unas cosas traen las otras. El director de la Banda de Saxofonistas Ciudad de Salamanca Rodolfo Rodríguez tenía la orquesta "Basilio Show" y en ella estuve dos años como saxofonista y cantante tocando por Salamanca y Extremadura. Luego probé suerte una campaña en una orquesta de Galicia para regresar de nuevo a Salamanca e integrarme en la orquesta "Musical Doland", del tío de la que ahora es mi mujer, donde estuve diez años. Mis referentes en las orquestas fueron Carlos de Diamante y Chema de Antártida en Salamanca y Luis y Asia en Asturias.

"En Aliste te acogen y te tratan como si fueras uno más del pueblo y son gente que se pasa toda la noche bailando y disfrutando”

Hace ya veinte años usted decidió tomar las riendas de su vida musical.

En 2006 decidí dar un paso al frente y forme un trío "Compás" que en 2007 se consolidaba ya como una orquesta "Musical Compás" con seis miembros y en 2011 me compre mi primer escenario. Firmar una orquesta no es fácil ni barato. Solo el camión escenario ronda los 150.000 euros, 125.000 más el IVA, sin cuadro eléctrico, ni equipos ni cabeza tractora.

Los principios fueron ilusionantes, pero no fáciles.

Venimos de una ciudad como Salamanca con muchas y grandes orquestas que trabajaban mucho y bien, nadie nos quería atender y nos costó, pero poco a poco con trabajo, sacrificio y esfuerzo fuimos abrigándonos un hueco y aquí estamos. Además de Musical Compás tengo la orquesta Amazonas, el trío Moroda Show y la disco móvil Galasy. Desde la humildad y la profesionalidad nuestro objetivo es llevar la música y la alegría a los pueblos y a sus fiestas.

¿Cuántas personas forman parte de la orquesta Musical Compás?

David García "Morín", fundador y cantante de la orquesta. / Ch. S.

Tenemos en nómina cinco técnicos y diez sobre el escenario: Gabriela Estrada, Alicia Moradillo y Gustavo Meliz, Eduardo Sánchez teclista, Javier Poveda guitarrista, Diego Martín batería, Sergio Sánchez bajista y Alvaro Fernández y yo, Morín, como saxofonistas. En breve se nos unirá el trompetista cubano Charly González. Nos movemos con dos tráileres y actuamos sobre un escenario de 19 metros de frontal por siete de fondo y diez de alto, con 50.000 vatios de sonido y más de cien máquinas de robótica y 80 metros cuadrados de pantallas led. Nos movemos por Castilla y León y Extremadura y hacemos unos 15.000 kilómetros en verano.

Ustedes se han convertido en la orquesta que más actuará este año en tierras alistanas. ¿En qué pueblos podremos disfrutar de vuestra música?

Valer, donde ya hemos estados más veces y nos sentimos como en nuestra propia casa, será nuestra primera parada del verano el próximo sábado día 4 de julio para amenizar a partir de las 23 horas la verbena popular del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba donde estaremos encantados de presentar nuestra nueva gira "Legendary Tour" con motivo de nuestros primeros 20 años en la carretera. Luego estaremos también entre otros pueblos en Vivinera, Rabanales, Alcañices, Tábara, Carbajosa, Ricobayo de Alba, Alcorcillo y Olmillos de Castro, además de otros lugares de Zamora como Casaseca de las Chanas, Villardeciervos y San Justo de Sanabria.

“Para Musical Compás es un orgullo amenizar en Valer el Día de la Comarca y ser la orquesta que actuará en la zona este verano ”

¿Qué tienen los pueblos alistanos y sus verbenas para cautivar tanto a los grupos y orquestas?

Son muy buena gente y acogedora. Llevan la fiesta en la sangre. Los pueblos de Aliste y sus gentes tiene algo especial que hace a sus fiestas únicas, puede ser un pueblo grande o uno pequeño, haber 30 o mil personas, pero siempre se crea un muy buen ambiente donde toda la gente participa y así la verdad da gusto tocar. Te contagian su entusiasmo y nosotros a ellos. Aparte que Aliste es una tierra muy acogedora y nada más llegar los vecinos nos tratan como si fueras uno más del pueblo o de la familia. Nosotros llegamos a Aliste de la mano de Espectáculos José Manuel de Tolilla que nos llevó a su pueblo, a Flores y a Valer y a partir de ahí cada vez nos llaman de más pueblos.

En unos tiempos de grandes espectáculos como Panorama, La Misión o París de Noia, para gustos los colores y la música, ustedes han optado por seguir sus pasos, pero manteniendo la esencia de las verbenas populares.

Así es. Cada formación tiene su público y hay que reconocer que esas grandes orquestas tienen grandes músicos y cantantes. En nuestro caso ofrecemos un repertorio con picos emocionales donde queremos que se sientan participes todos, niños, jóvenes y mayores, que cada uno pueda disfrutar y disfrute con nuestra música, escuchando o bailando, viendo el espectáculo, vaya solo, con un grupo de amigos o con su pareja. Nuestra idea pasa porque quien así lo dese también pueda disfrutar bailando un pasodoble, una ranchera o un tango, moverse al ritmo de clásicos como Amaral, Melendi o Estopa, sin olvidarnos de la música más actual de Bad Bunny o Rosalía. Para que una verbena sea un éxito tenemos que disfrutar todos arriba y abajo del escenario. Si llegado el momento nuestros cantantes tienen que bajar a interactuar junto al público pues bajamos.

¿Qué supone para ustedes actuar el Día de la Comarca y en Valer?

Un nuevo reto donde vamos a esforzarnos al máximo para que la gente disfrute hasta altas horas de la mañana y sea una noche inolvidable para todos. Nos sentimos ya unos alistanos más y allí nos iremos viendo durante todo el verano en numerosos pueblos.