Coreses abandona la asociación Amescyl y tratará de frenar los proyectos de biogás en su municipio
La corporación apoyó por unanimidad en su último pleno la salida del consistorio de la recientemente creada asociación de municipios sobre los que planean proyectos de energía renovable
E. V.
El ayuntamiento de Coreses se ha desligado de la Asociación de Municipios por la Energía Sostenible en Castilla y León (Amescyl) del que forman parte también los consistorios de Peleas de Abajo, El Cubo de Tierra del Vino, Villardondiego, San Cebrián de Castro y Cerecinos de Campos.
La corporación coresana, reunida en Pleno el pasado 30 de junio, apoyó por unanimidad la salida del Ayuntamiento de la recientemente creada asociación que reune a una parte de los municipios sobre los que planean proyectos de energía renovable, con especial hincapié en las plantas de valorización de biogás y biometano.
En una nota enviada por la asociación Coresana, celebran la decisión adoptada por el Ayuntamiento, al tiempo que confían que "la nueva senda continúe siendo la que les marcó el pueblo en un rechazo generalizado a este tipo de industrias".
El Ayuntamiento de Coreses se ha puesto en manos de la abogada de la Federación Zamora en Pie "realizando los trámites necesarios para que las plantas proyectadas no sean una realidad a futuro", tal y como apunta la asociación Coresana que recuerda que "actualmente se está a la espera de recibir comunicación del último requerimiento de la Junta de Castilla y León".
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