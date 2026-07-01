El tejado de madera, entre las causas ocultas en la tragedia de Moraleja del Vino
El Ayuntamiento de Moraleja del Vino ha emitido un comunicado trasladando su pésame a familiares y allegados y su agradecimiento a vecinos, bomberos y Guardia Civil: "Nadie está preparado para vivir una jornada como esta y, desgraciadamente, hoy nos ha tocado hacerlo"
La tragedia que se ha cobrado la vida de un vecino de Moraleja del Vino durante el incendio de su vivienda obliga a ahondar en las causas iniciales que desencadenaron el fuego y que provocó su rápida propagación con el peor de los resultados.
Una situación que ahora deberá aclarar la Policía Judicial, si bien el estado de la vivienda parece haber contribuido a la rápida propagación y colapaso de la estructura. En concreto, la vivienda afectada contaba con una antigua estructura de madera revestido con cañas que ha hecho que cuando ha prendido "se alcanzaran unas temperaturas muy importantes en su interior".
Así lo ha constatado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recogiendo las palabras del personal del Consorcio Provincial. El fuego, originado en la calle Eduardo Barrón próximo a la esquina con la Plaza Mayor en torno a las 14:50 horas, se ha cobraba la vida de R. C. O., de 70 años de edad y con problemas de movilidad reducida.
Con la intención de tratar de localizar al dueño en las dependencias iniciales -en las que los afectados suelen resguardarse en su lógico intento de huir-, uno de los bomberos J. G. de 45 años realizó una inspección inicial. El bombero, que tuvo que ser trasladado en ambulancia al Complejo Asistencial de Zamora por exposición al monóxido de carbono, regresó a la zona afectada una vez recibió el alta.
El municipio, que se encuentra consternado, permanece a la espera de poder darle su último adiós a R. C. O. una vez sus restos abandonen en Instituto Anatómiso Forense de Zamora.
"Nadie está preparado para vivir una jornada como esta"
El Ayuntamiento de Moraleja del Vino ha emitido un comuniado en el muestra su consternación ante el trágico desenlace al tiempo que traslada sus condolencias a la familia, allegados y vecinos. "Nadie está preparado para vivir una jornada como esta y, desgraciadamente, hoy nos ha tocado hacerlo".
Agradecimientos también para "todos los vecinos que han colaborado y prestado su ayuda", efectivos de la Diputación y de la Guardia Civil, así como al propio bombero afectado "por su entrega y profesionalidad".
Comunicado oficial
Sentimos profundamente lo ocurrido en el día de hoy. Nadie está preparado para vivir una jornada como esta y, desgraciadamente, hoy nos ha tocado hacerlo.
Alrededor de las 14:30 horas se recibió el aviso de un incendio en una vivienda de la calle Eduardo Barrón. Cuando los bomberos llegaron al lugar, el inmueble se encontraba completamente envuelto en liamas y humo y, poco después, colapsó. Tras varias horas de intensas labores de extinción y retirada de escombros, alrededor de las 19:30 horas fue localizado el cuerpo sin vida de la persona que se encontraba en el interior de la vivienda, nuestro vecino Rafa.
En estos momentos solo podemos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los vecinos que han colaborado y prestado su ayuda durante toda la jornada, así como reconocer la extraordinaria labor realizada por los Bomberos de la Diputación de Zamora y la Guardia Civil.
Queremos hacer una mención especial al bombero Justo, que tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen de la Concha tras la intervención y que, una vez recibió el alta médica, no dudó en regresar a nuestra localidad para continuar ayudando. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por su entrega y profesionalidad.
Por último, y lo más importante, trasladamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y seres queridos de Rafa. Todo el pueblo de Moraleja del Vino comparte su dolor en estos difíciles momentos.
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