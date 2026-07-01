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Tábara acoge las Jornadas Gastronómicas Temáticas de Arabia, Sudamérica y Asia

La villa conmemora los primeros veinte años del centro de turismo rural "El Roble” fundado por Agustín de Dios Pernía

Mayte Dios, cocinera del centro de turismo rural.

Mayte Dios, cocinera del centro de turismo rural. / Ch. S.

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Chany Sebastián

Chany Sebastián

La villa de Tábara conmemora los primeros veinte años de la puesta en marcha del Centro de Turismo Rural “El Roble”, por el ya jubilado cocinero Agustín de Dios Pernía, con unas Jornadas Gastronómicas Temáticas sobre Asia, Sudamérica y Oriente, que se celebrarán coincidiendo con los sábados 4, 11 y 18 de julio.

La primera jornada del sábado 4 de julio estará centrada en el menú árabe, con un primer plato de ensalada de gala a base de arroz en corona acompañado de remolacha, brócoli, judías verdes, zanahoria, piña, mango maduro y langostinos. De segundo crujiente de masa filo relleno de una selección de pescado blanco, gambas, calamares y fideos vermicelli sazonados con especias tradicionales, cilantro y soja. El plato principal será un meloso guiso de ternera cocinado a fuego lento con cebolla y jengibre, coronado con ciruelas pasas en almíbar de canela, sésamo y almendras crujientes. De postre tarta fría de chocolate.

El 11 de julio llegará el turno de cocina de Sudamérica con un dúo de especialidades peruanas: Kawasay y Papa a la Huancauiná donde se combina la Cusa Limeña (suave patata prensada con ají amarillo y relleno de avena) junto a rodajas de patata bañadas en salas de queso fresco y ají. Con postre de flan peruano.

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El turno de Asia llegará el día 18 con un aperitivo de bienvenida con vainas tiernas de soja verde hervidas y salteadas con aceite de sésamo puro y escamas de sal marino. Surtido de Dim Sum e Ezakaya: gyozas tradicionales de pato y de cerdo, takoyakis de pulpo con hilos de mayonesa japonesa y katsuobishi y rollito de primavera. Además, de plato principal a base de fideos japoneses con un fondo de shoyu casero de ternera, cerdo y soja, acompañada de panceta tierna, medio huevo nitamano marinado y cebolla picada; con helados japoneses.

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