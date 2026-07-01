Regresa el peculiar sorteo de Grisuela: Un año de carne gratis o 2.000 euros en efectivo

Grisuela de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, volverá a contar un año más con unas de las mejores fiestas del verano en tierras alistanas gracias en parte a la iniciativa de sus propios vecinos que vuelven a sortear su quinta "Despensa de Aliste", donde el agraciado a buen seguro podrá disponer de carne fresca de la tierra para los 365 días del año.

La organización de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena ha puesto en marcha el peculiar sorteo de la "Despensa de Aliste" que en esta ocasión incluye hasta seis canales de animales criados en el propio pueblo: ternera, cerdo, cordero, cabrito, conejo y gallo pedrés.

El agraciado será aquel cuya papeleta (rifa) coincida con los tres últimos números del sorteo de la lotería nacional del día 8 de agosto de 2026, teniendo dos opciones, pues podrá elegir bien optar por la exquisita carne fresca o su valor en metálico que se calcula en alrededor de 2.000 euros. El afortunado tendría de plazo hasta el día 30 de agosto para recibir su premio. Se han hecho mil 500 papeletas que se venden a 10 euros cada una, incluyendo dos números.

Las fiestas se celebrarán durante seis días con un amplio, variado e interesante programa que ya quisieran para sí muchos pueblos no solo de la provincia de Zamora sino de toda España. Todo un reto y un logro, más si tenemos en cuenta que se trata de un pueblo que cuenta habitualmente con alrededor de 100 residentes inscritos en el padrón municipal.

Cartel promocional de la gran rifa organizada por Grisuela para financiar sus fiestas. / Ch. S.

Comienza el día 16 de julio (jueves) "la fiesta más esperada de Aliste" reza el cartel oficial con una cena popular para todos los asistentes a base de "Arroz con callos y patatas". Y qué mejor manera de iniciar los festejos que disfrutando de la mejor gastronomía.

El viernes 17 se mete de lleno Grisuela en las fiestas, a las 22.30 horas, con una cena popular donde los comensales, abonando 10 euros, podrán degustar y disfrutar, de rabo de toro con patatas. Junto a la gastronomía los bailes nocturnos son el ama máter a nivel lúdico de las fiestas patronales en los pueblos de Aliste y Grisuela apuesta fuerte un año más: primera verbena popular pasada la medianoche amenizada por el grupo "La Huella" de Segovia con bingo en el descanso.

Par el 18 de julio, sábado, se ha programado un tardeo con juegos de entretenimiento para jóvenes y mayores, hasta la anochecida en que el DJ alistano Segui, de Pobladura de Aliste, animará el cotarro hasta las 23 horas en que de nuevo los festajeros volverán a sentarse para la cena popular a base de parrillada de ternera alistana. Cada comensal colaborara con 15 euros. Justo a la media noche comienzo de la segunda verbena popular con la actuación del grupo "Radar" de León.

La programación del domingo 19 de julio correrá a cargo de la asociación cultural "Fuente la Moza" y comenzará a las 17.30 horas con un campeonato de tute, para continuar con los juegos infantiles, concurso de lanzamiento de patarra, carrera mixta de carretillos y, como no, a las 21 horas nueva cena popular, dos platos y postre, 15 euros los socios y 20 los no socios. La animación nocturna correrá a cargo del DJ Pablo del Campo.

Vecinos colaboran en la preparación de una comida popular en una edición festiva anterior. / Ch. S.

Como manda la tradición, aunque caiga entre semana como este año, miércoles, será el 22 de julio, con la celebración a las 12 horas de la santa misa solemne y procesión en honor a Santa María Magdalena oficiadas por Teo Nieto Vicente y amenizadas por las gaitas y tambores de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos. Vino con pincho para la hora del vermú.

Los hinchables y la fiesta de la espuma abrirán los actos del tardeo a las 18 horas para todos los niños y niñas de los pueblos de la comarca de Aliste que quieran participar. A las 20 horas folclore tradicional con la actuación del grupo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes. Sexto día de fiesta y sexta cena popular a las 22 horas a base de arroz con bogavante y cigalas, colaborando cada comensal con 15 euros. Para cerrar las fiestas nada mejor que asistir al concierto de su gira "Carreteras Secundarias 2026" que dará el grupo segoviano "Pikante".

Griusela, como todos los pueblos del municipio, reciben una aportación económica del Ayuntamiento de Rabanales para ayudar a costear sus fiestas. Colaboran también los cinco negocios del pueblo: los restaurantes "Grisuela" y "Catalina", Mategonza, Miel Grisuela y "Casa Abuela" A partir de ahí son los propios vecinos los que se buscan la vida para poder financiar un programa de festejos que, siendo coherentes y justos, por calidad y cantidad, puede gustar más o gustar menos, pero sin lugar dudas será uno de los mejores, no solo de la comarca de Aliste sino de la provincia de Zamora.n