Un nuevo puente sin pilares sobre el Duero reconectará Granja Florencia con la Nacional 122

El nuevo puente que recuperará el tráfico entre Puente Florencia y la Nacional 122 contará con una solución técnica avanzada sin pilares asentados sobre el curso del río Duero. Un proyecto que se desarrollará a lo largo del próximo año 2027 por un importe global cercano a los 7 millones de euros, una vez se proceda al derribo del malogrado viaducto que colapsó parcialmente el pasado 17 de junio.

Será la empresa Tragsa la encargada de ejecutar las labores de derribo mediante la fórmula de encargo a medio propio (adjudicación directa contemplado para las obras de emergencia) por un importe de 1.100.000 euros, siendo la oferta "económicamente más rentable". Con la firma del decreto de emergencia, los plazos prevén comenzar a trabajar en la zona entre mediados y finales de mes con un plazo de ejecución máxima de seis meses, por lo que el Duero quedará liberado en todo caso antes de finalizar el año.

Así lo ha avanzado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, acompañado por la diputada de Carreteras, Atilana Martínez, y la diputada provincial por Toro, Natalia Ucero.

Para afrontar esta inversión, la Diputación de Zamora iniciará un expediente de suplemento de crédito que llevará al próximo pleno ordinario -previsto para el viernes, 10 de julio-, incluyendo tanto el proyecto de demolición como el de construcción del nuevo viaducto.

Estado del puente entre Granja Florencia y la Nacional 122 tras el hundimiento parcial. / Diputación de Zamora

Paralelamente y una vez firmado el decreto de emergencia, se tratará de agilizar todos los trámites y permisos de la Confederación Hidrográfica del Duero y comunicaciones a Medio Ambiente que aseguren que se cumplan los plazos previstos.

Un único vano por 5,8 millones

El siguiente paso consistirá en avanzar la licitación -con cargo a futuro por la vía de la urgencia- del proyecto y construcción del nuevo puente de manera simultánea por un importe de 5,8 millones de euros. Atendiendo a la deficiencia detectada en la zapatada del pilar central del anterior viaducto, la solución más eficiente planteada por el equipo técnico pasa por plantear un único vano de entre 60 y 62 metros que sortee el Duero sin pilares.

La estructura apostará por el hormigón como mejor solución material frente a las soluciones metálicas que implican un mantenimeinto más "costoso y complicado" frente al ahorro inicial. Una situación que desde la institución provincial ya están corroborando con la mejora del puente de Fresno de la Polvorosa que implicará una reparación cercana a los 800.000 euros.

El equipo técnico ya está trabajando en el pliego de condiciones con vistas a poder adjudicar el proyecto antes de finalizar el año e iniciar los trabajos durante la primavera. La previsión pasa por poder completar y entregar la obra antes de 2028.

Paralelamente, la Diputación de Zamora ya está sondeando la opción de recurrir a ayudas impulsadas por las administraciones estatal y regional que palíen el esfuerzo realizado con recursos propios que hará la Diputación para afrontar una actuación "que va a ser histórica".

En concreto, la institución está preparando la documentación necesaria para optar a una de las subvenciones para la recuperación de daños en la red viaria provincial, según acuerdo del Consejo de Ministros tras la declaración de "Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil" de distinta naturaleza entre el 25 marzo y el 22 de junio de 2025. La cuantía subvencionable podría alcanzar el 50%.

Unas subvenciones que serían compatibles con las afectaciones sufridas en la zona durante el pasado mes de febrero donde se registraron "importantes crecidas" y los consecuentes daños en la red viaria provincial, en concreto, sobre la carretera ZA-P-2102 que conecta las localidades de Villalazán y Peleagonzalo mediante este puente.

Al tiempo, el presidente provincial ha confirmado que ya se ha solicitado una reunión de trabajo con la Junta de Castilla y León para abordar estas "actuaciones sobrevenidas y que son de gran calado", avanzaba Faúndez.