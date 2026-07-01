José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: "Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos"
El productor de vacuno de leche de Carbellino se pone al frente de una de las empresas de referencia en Zamora: "La ganadería tiene futuro" sostiene
José Sánchez Sánchez, 57 años y ganadero de vacuno de leche de Carbellino, es el nuevo presidente de Leche Gaza (Ganaderos de Zamora). El productor sayagués toma el relevo de Heliodoro Rodríguez Tejedor, uno de los socios históricos de la cooperativa que cumple 60 años de historia desde aquel 11 de junio de 1966 cuando 220 ganaderos zamoranos sentaban los cimientos de la que hoy es una de las empresas de referencia en Zamora.
Junto al hasta ahora presidente cesa también como consejero Enrique Olea Alonso. Continúa Francisco Manuel Redondo Velasco como vicepresidente; Félix Roncero Garrote, otro de los históricos que se mantiene como secretario; José Antonio Carballés Alija como vicesecretario; y completan el Consejo de Administración la nueva incorporación de Pablo Salgado Garrido y Javier Rodríguez Manteca, además de María Aranzazu Abascal Guzon, Mario Villar del Teso y Avelino Martínez Juárez, que renuevan sus cargos. Saúl Alonso Miñambres es el gerente.
La renovación del Consejo de Administración tuvo lugar la pasada semana durante la asamblea general de socios, donde Heliodoro Rodríguez se despidió después de más de tres décadas en la directiva y desde 2015 como presidente sucediendo a Serafín Olea.
José Sánchez Sánchez asume la presidencia de Leche Gaza con la "ilusión" de "seguir creciendo" sin renunciar a "nuevas ideas y nuevos productos" sin dejar de ser un referente de calidad y cercanía.
Con 36 ganaderías (30 de vacas y 6 de ovejas) y unos 80 socios, Leche Gaza genera casi 80 millones de euros de facturación y comercializa 73 millones de leche de vaca y alrededor 3 millones de leche de oveja al año. Recoge cada día alrededor de 150.000 litros de leche de vaca de las ganaderías y la horquilla de la leche de oveja oscila entre 6.000 y 14.000 litros diarios.
El nuevo presidente de Leche Gaza destaca la fortaleza de una cooperativa que "es nuestra, de los propios ganaderos", para hacer frente a desafíos como la competencia de otras industrias "que en determinados momentos pueden tirar los precios por los suelos" apunta José Sánchez. "Nosotros luchamos para que nuestras ganaderías reciban un precio justo por la leche; aguantar el tirón a veces no es fácil, pero no vamos a dejar caer Gaza porque cuando un ganadero cae ya no vuelve".
Seguro de que "la ganadería tiene futuro", José Sánchez, que vive y desarrolla su trabajo en la granja familiar de Carbellino de Sayago, destaca el dimensionamiento de las explotaciones para ganar rentabilidad y la incorporación de las tecnologías, la robotización de las granjas lecheras que acaba con la esclavitud que tradicionalmente ha caracterizado al vacuno de leche. "Ahora el tiempo libre y la calidad de vida se valora tanto como los sueldos".
En ese sentido destaca la filosofía de Gaza buscando siempre la rentabilidad de las explotaciones y "cuidando" a sus ganaderos como valedores del sector primario, en este caso la producción de leche de vaca y oveja para la su transformación en la industria láctea.
Gaza envasa distintas gamas de leche, desde las clásicas entera, semidesnatada y desnatada, leches con calcio, sin lactosa o enriquecidas en proteínas. También elabora batidos como el Gazacao con chocolate, nata, leche de oveja y cuajada con leche de oveja.
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