Arranca en Puebla de Sanabria el programa rutas saludables promovido por la AECC
La Asociación Española contra el Cáncer lanza esta iniciativa con el objetivo de aumentar los hábitos saludables entre los vecinos
La Asociación Española Contra el Cáncer inició este miércoles el programa de “Rutas saludables en Puebla de Sanabria” para promover los hábitos saludables entre la población.
El recorrido arrancó desde el paseo fluvial de La Chopera, en el río Tera, y discurrió por el paseo fluvial de la villa. Estas rutas saludables se organizarán todos los miércoles a partir de las 9 de la mañana, para aprovechar las horas de temperatura más agradables del día.
En este primer día, el primer grupo estuvo integrado por un pequeño grupo de participantes, de mujeres y niños que disfrutaron del recorrido. Las representantes de la AECC en la comarca confían que en las próximas semanas aumente el número de participantes tanto de vecinos como de veraneantes.
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