Una ruta de talleres recorrerá el medio rural zamorano para formar a sus vecinos sobre el eclipse solar de agosto

El Patronato de Turismo de Zamora, en colaboración con la Agrupación Zamorana de Astronomía, ha organizado diversos talleres informativos en distintas localidades de la provincia con la intención de informar a los vecinos interesados sobre el eclipse solar, que tendrá lugar el 12 de agosto.

Los talleres se desarrollarán a lo largo del mes de julio. El primero tendrá lugar, el día 2, en el local de usos múltiples de Camarzana de Tera y será impartido por Fernando García Roncero. Al día siguiente, el mismo ponente acercará los detalles del eclipse solar a los vecinos de Fermoselle en el salón de plenos del Ayuntamiento. El ciclo proseguirá el 4 de julio en Villalpando, con el taller que se celebrará en el salón de plenos del consistorio.

La iniciativa recalará el martes 7 de julio en el salón de plenos de Alcañices y el taller será impartido por Manuel Alonso Benito. Dos días más tarde, Fernando García Roncero, compartirá información sobre el eclipse solar con los vecinos de Puebla de Sanabria en la "sala de mujeres" del Ayuntamiento.

El 10 de julio el taller se celebrará en el teatro de Fuentesaúco. El ciclo será clausurado el día 13 por el especialista, Saúl Miguel Garrido, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Bermillo.

Todos los talleres comenzarán a las 11.00 horas y se dividen en los partes. La primera es teórica y se centrará en explicar a los asistentes qué es un eclipse, las diferencias entre uno solar y otro lunar, tipos de eclipse solar, métodos de observación, así como medidas de protección y seguridad a la hora de la observación y localizaciones idóneas.

En la parte práctica, los participantes podrán observar el sol con gafas homologadas y un telescopio.