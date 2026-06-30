La Red PAME da visibilidad al trabajo de la mujer en el medio rural: Sanabria como lugar de oportunidades

La presidenta del Grupo de Acción Local Adisac-La Voz, Montserrat Sastre Rionegro, abogó por el objetivo común de "hacer del medio rural un lugar lleno de oportunidades para las mujeres que deciden vivir, trabajar y emprender en nuestros pueblos", como ha señalado en la apertura de la jornada de presentación de la Red PAME en el museo de Arte Hispanoamericano de Rionegro del Puente. Esta jornada, que reunió a las mujeres de la Carballeda, se enmarca en las Directrices para la Promoción de la Mujer en los sectores Agrario y Agroindustrial.

En la apertura de las jornadas estuvo acompañada en la mesa por el alcalde de Rionegro del Puente, José Antonio Colino, y la técnico del proyecto PAME, Sofía Rodríguez. La presentación contó con la colaboración de la asociación cultural de mujeres "Kurunda".

Mujeres asisten a la presentación del proyecto. | FIRMA

Sastre recordó los tres objetivos fundamentales de la Red, en primer lugar "hacer visible y empoderar a las mujeres que ya trabajan en estos sectores". En segundo lugar, convertir estos sectores "en una oportunidad de realización personal y profesional". Y en tercer lugar "implicar a las mujeres en la dinamización y el desarrollo del medio rural".

Montserrat Sastre señaló que hablar de emprendimiento femenino en el medio rural "es hablar de talento, de innovación, de esfuerzo y de compromiso con el territorio". Las mujeres con su trabajo diario "mantienen vivos los pueblos, crean empleo, generan riqueza y fija población".

La técnica del Centro Europe Direct Castilla y León Rural, Loreto Madrigal, hizo una presentación de las políticas y orientaciones de la Unión Europea en favor de la mujer rural. Políticas que se ejecutan a través de los países miembros y no directamente desde Bruselas. Así, dentro de la Unión Europea hay una comisaria de Igualdad Hadja Lahbid, y políticas de igualdad impulsadas como la prolongación de los permisos de maternidad y paternidad.

De izquierda a derecha, Colino, Sastre y Rodríguez | FIRMA

María Gafo, jefa de la Unidad de Sostenibilidad Social en la UE, aportó a través de las redes digitales su conocimiento sobre el desarrollo demográfico y la presencia de la mujer en el sector agrario. El punto más destacado es la despoblación en el medio rural y el envejecimiento sumado a un descenso de la población femenina. Así, 1 de cada 20 agricultores es mujer joven, frente a 1 de cada 10 en el caso de los hombres. El acceso a los recursos y servicios es uno de los temas abordados en el transcurso de esta primera ponencia.

Sofía Rodríguez en representación de la Red PAME señaló que "un factor clave en el medio rural es el emprendimiento. Sin él, el mundo rural agoniza". Con el proyecto PAME se pretende implicar a las mujeres en la dinamización del medio rural y contribuir a los tres objetivos estratégicos: fijar población, generar empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres". Los tres ejes del programa pasan por orientación laboral en emprendimiento y empleabilidad, formación y sensibilización y promoción y divulgación para romper la brecha actual de género. Algunos de los aspectos que apuntó Sofía Rodríguez se relacionan con facilitar el acceso al empleo, dinamizar el tejido empresarial con una mayor presencia de la mujer y mejorar servicios.

En la mesa redonda intervinieron Isabel Álvarez, creadora de contenidos digitales; Isabel Prieto, recolectora de castañas; Deni Rai, artesana de piel; Teresa Clavero, responsable de peluquería y tienda canina y Beatriz Vega, especialista en diseño web.