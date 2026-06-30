Morales del Vino actualizará su normativa municipal para ampliar el casco urbano

Morales del Vino confía su futuro crecimiento a un marco normativo propio y actualizado. El consistorio moralino ha sacado a licitación la redacción de unas Normas Urbanísticas Municipales (NUM) que actualicen las directrices reguladoras del uso del suelo, desarrollo del entorno urbano y las condiciones de construcción.

El actual documento data del año 1991, momento en el que Morales del Vino apenas contaba con 1.192 empadronados frente a los 2.978 actuales, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de 2025 y que reflejan un crecimiento del 60%. El municipio también aplica de forma supletoria las Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento de la provincia de Zamora. Un marco que es "genérico y obsoleto" para atender las necesidades específicas que presenta Morales, según consta en la memoria justificativa.

Un planteamiento que, en definitiva, no responde a las demandas demográficas y económicas, lo que supone un freno a la implantación de nuevas actividades así como a la correcta articulación de los servicios públicos municipales. En otras palabras, Morales requiere tanto de suelo urbano como industrial que asegure su expansión y crecimiento a futuro. Un proyecto que tratará de responder «a las necesidades de los nuevos tiempos», tal y como destaca la alcaldesa de Morales, Carmen Lorenzo, que considera de "interés prioritario" el impulso de este proyecto.

En concreto, se abordará la necesaria ampliación del casco urbano, la regularización de la situación del suelo en el municipio, así como una mejora estructuras de los viales públicos y restantes servicios e infraestructuras asociadas.

La necesidad de este documento no es nueva ni desconocida para el consistorio. De hecho, el anterior equipo de Gobierno llegó a impulsar un borrador inicial que "no llegó a desarrollarse" y que podría servir de base para este nuevo documento normativo en caso de adecuarse a las necesidades actuales.

La redacción del proyecto sale a licitación por un presupuesto base de 47.500 euros, coincidente con la cuantía subvencionable por parte de la Diputación de Zamora. El periodo de ejecución será de 26 meses.