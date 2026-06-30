Incendio en una casa de Moraleja del Vino: los bomberos tratan de localizar a su morador
La vivienda afectada por el fuego, en cuyo interior podría estar un hombre de avanzada edad, ha sufrido importantes daños materiales
M. J. C. /P. F.
Un incendio en una vivienda de Moraleja del Vino ha obligado a movilizar a los bomberos y a varias patrullas de la Guardia Civil que, en estos momentos, intentan localizar en el interior a su morador, un hombre de avanzada edad y con movilidad reducida.
Por el momento, los bomberos no pueden confirmar si el hombre se encuentra en el interior, ya que dos habitaciones han colapsado y se han derrumbado.
Los agentes de la Guardia Civil también tratan de recabar información entre los vecinos para conocer si han coincidido este martes con la persona que habita la vivienda siniestrada, cuya edad oscila entre los 70 y los 80 años, e intentar confirmar si se encuentra o no en el interior.
El fuego se ha originado en una casa ubicada en la calle Eduardo Barrón de Moraleja del Vino, en cuyo interior además de las llamas se acumuló una gran cantidad de humo. De hecho, los vecinos aseguran que durante toda la mañana el pueblo "olía a humo".
Como consecuencia del incendio, un bombero que ha participado en las labores de extinción ha tenido que recibir asistencia sanitaria.
En los trabajos de extinción han colaborado trabajadores del Ayuntamiento y vecinos de Moraleja del Vino. Hasta el lugar del siniestro también se ha desplazado el alcalde de la localidad, Roberto Álvarez.
La Guardia Civil ha procedido a acordonar la zona mientras se prolongan las labores de extinción y de búsqueda del morador de la vivienda.
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