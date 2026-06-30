La "historia interminable" de una carretera en Zamora: 32 años de espera para su renovación integral

La carretera ZA-604, que conecta los municipios de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y Cañizal, acumula más de tres décadas de retraso en la ejecución de las obras de reparación integral. Así lo ha denunciado este martes Zamora Decide, que ha calificado el proyecto como "la historia interminable", al margen de que el coste de los trabajos previstos se ha duplicado desde que la Junta se comprometió a su mejora.

La formación ha recordado que, en 2017, el entonces delegado territorial de la Junta en Zamora, ya anunció que la carretera había sido declarada "prioritaria" y que precisaba un arreglo integral. La vía, titularidad de la Junta, es utilizada a diario por numerosos vecinos de los tres pueblos de La Guareña para acceder a sus trabajos y a la capital, así como los vehículos de emergencia, el autobús escolar y profesionales de otros servicios básicos, al margen de muchos ciudadanos de Toro que circulan por esta carretera para acceder a la autovía de Salamanca. Su avanzado deterioro provocó que los usuarios la bautizaran como "la carretera de los mil baches".

Ante el estado de la vía, la Junta incluyó su reparación en el Plan de Carreteras de la Junta 2008-2020, pero como ha recordado Zamora Decide, "el Plan se acabó y no se arregló ni un metro".

La inacción de la Administración regional llevó a Zamora Decide a convocar, en febrero de 2022, a los vecinos de los pueblos afectados en la Plaza mayor de Fuentelapeña, en la que se congregaron más de 300 personas para reclamar el arreglo integral de la carretera ZA-604, por la que "llevan esperando más de 32 años".

La entonces delegada territorial de la Junta se reunió con las tres alcaldesas de los pueblos afectados y con el presidente de la mancomunidad, a los que trasladó que el proyecto estaba en marcha y que pronto comenzarían las obras, repitiéndose una escena vivida tres años antes.

Vecinos en el acto de protesta convocado por Zamora Decide en 2022 para exigir la reparación de la carretera. / Cedida

En esos tres años la carretera presentaba más baches, se habían producido algunos accidentes más y hasta el autobús escolar "había tenido problemas". En enero de 2021, con motivo del temporal "Filomena", la carretera permaneció cortada al tráfico por las adversas condiciones meteorológicas y la Junta la declaró "en riesgo rojo" y anunció "una inversión importante y urgente".

El 14 de mayo de ese mismo año Zamora Decide convocó una nueva concentración para reclamar el arreglo integral de la carretera y, en los días previos, nuevamente la delegada territorial de la Junta se reunió con los alcaldes para garantizar que se estaba remodelando el proyecto, que había presupuesto asegurado y que la licitación estaría en breve. La manifestación fue multitudinaria, pero las obras seguían sin comenzar.

El 20 de marzo de 2023 la consejera de Movilidad de la Junta se reunió con los alcaldes de Bóveda, Cañizal y Fuentelapeña y anunció que las obras comenzarían en 2023 con una inversión de 6,3 millones de euros.

Las obras no comenzaron hasta el 17 de abril de 2024 y se han centrado en ensanchar la carretera y en renovar el firme, pero nuevamente están paradas después de no tener en cuenta la necesidad de hacer dos rotondas para conectar con Fuentelepeña y Vadillo. Ante esta situación, los vecinos esperan que con la mayor celeridad posible finalicen los trámites de las nuevas explotaciones, se construyan las rotondas, echen la capa de rodadura y se pinte la carretera.

Por último, Zamora Decide ha exigido el inicio urgente de las obras de la carretera, que los vecinos de los pueblos de La Guareña reclaman desde hace 32 años a seis delegados territoriales de la Junta diferentes.