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Un herido en Coreses tras chocar un camión y un turismo en la N-122

Ha ocurrido a las 8.45 horas de este martes y hasta la carretera se han desplazado sanitarios para atender a un varón

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. / GUARDIA CIVIL - Archivo

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T. S.

Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la provincia de Zamora. En esta ocasión, ha tenido lugar en Coreses y se ha saldado con un hombre herido.

Todo ha ocurrido a las 8:45 horas en el kilómetro 448 de la Nacional 122, donde un turismo y un camión han chocado. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Zamora así como Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado recursos hasta Coreses para atender a un varón que presentaba heridas en un brazo, pero que permanecía consciente.

Los puntos negros en las carreteras de Zamora

La Nacional 122 es la vía que más accidentes de tráfico registra en la provincia de Zamora. En concreto, el punto más peligroso corresponde al tramo de carretera situado en torno al kilómetro 530 de la N-122, cerca de la localidad de Trabazos, según el informe de Automovilistas Europeos Asociados.

Los 270 tramos identificados en el informe "Las carreteras más peligrosas de España" sitúan en el número 12 al mencionado punto negro zamorano.

En Castilla y León el tramo más peligroso está en la N-111 en Soria. Es la carretera que une la capital del Duero con Logroño y cuenta con los dos primeros puntos negros más importantes de la comunidad, situados en los kilómetros 173 y 177 de la citada vía.

En Zamora, además del mencionado en la N-122, aparece como segundo punto negro el kilómetro 200 de la carretera convencional N-620, que une Salamanca y Valladolid, a la altura de la localidad zamorana de Cañizal.

Situación del principal punto negro de las carreteras zamoranas, en la N-122

Situación del principal punto negro de las carreteras zamoranas, en la N-122 / J. N.

El tercer y cuarto puesto es para dos tramos de la carretera convencional N-525, la que une Benavente con Galicia por Sanabria. Aparece un punto negro a la altura del kilómetro 52 (cruce del Empalme) y otro en el kilómetro 99, a medio camino entre Requejo y Lubián.

Noticias relacionadas y más

El quinto y último tramo peligroso de la provincia lo sitúa el informe de Automovilistas Europeos Asociados en el kilómetro 255 de la N-630, a la altura del cruce con la autovía y la carretera N-631 en Sanabria, en el término de San Cebrián de Castro.

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