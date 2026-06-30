"Hablemos de Abelón" rescata del olvido la historia y tradiciones del pueblo y de sus gentes

El pequeño pueblo de Abelón se ha propuesto rescatar del olvido parte de su historia y de recuerdos compartidos por sus vecinos. Con este objetivo, un grupo de personas que comparten su interés por mantener viva la memoria colectiva del pueblo y que integran la asociación "Amigos de Abelón" se han embarcado un año más en la edición de un cuaderno divulgativo que será presentado en el marco de la Semana Cultural que se celebrará en agosto. "Hablemos de Abelón", alcanza este año la octava edición y, junto al resto de número editados, será depositado una vez presentado en la Biblioteca Nacional.

"La revista es del pueblo, en ella se cuentan historias, relatos, pasajes y vivencias que han tenido lugar en épocas pasadas, rastreando y recopilando hechos que hablan de Abelón y de sus gentes, tratando de unificar lo antiguo con lo moderno, condimentado todo ello con ese sabor a pueblo, a tierra, a añoranza".

Con estas palabras, los promotores definen el contenido de un cuaderno divulgativo en el que animan a participar a los abeloneses para enriquecer una iniciativa que contribuye a rememorar recuerdos compartidos y tradiciones.

Así, el último número contiene una serie de artículos de diversas temáticas como el dedicado a "Las charcas de Abelón", cuya autoría corresponde a Manuel de Pedro, quien realiza un repaso detallado de las cuatro que se conservan en el pueblo.

"Sayago: una mirada desde lejos" es el título del artículo que firma Aitor Azpiazu, en el que establece similitudes entre "el viejo mundo sayagués y el vasco". Alfonso Sastre también colabora en "Hablemos de Abelón", con un artículo sobre sus fraguas, mientras que Manolo Salmerón firma el dedicado al corral de la familia Aparicio. Salmerón firma otros cuatro artículos del nuevo número de la revista: "La Virgen del Rayo en la dehesa La Albañeza", "Un sueño inusual", "Una estancia otoñal en Abelón" y "Semblanza de Alberto Carrascal". En el cuaderno divulgativo colabora un año más José Martín Barrigós, quien recuerda a los curanderos, parteros y sanadores de antaño.

La publicación se completa con un artículo de José Vicente sobre los carros de Sayago y otro sobre la exposición de pinturas de Charo Antón. Para atender la creciente demanda, durante un mes la asociación cultural recogerá los encargos de la publicación antes de su envío a imprenta, a través del correo mferron2@gmail.com o el teléfono 630 07 34 67.

La entrega de la revista, cuyo coste es de ocho euros, tendrá lugar el 11 de agosto. La asociación cultural confía en que el nuevo número de la publicación tenga una gran acogida al igual que los anteriores, ya que todas las ediciones se han aproximado al centenar de ejemplares e incluso algunas han sobrepasado esa cifra.