El festival Escenario Patrimonio acerca la cultura a seis municipios del medio rural zamorano

El Festival Escenario Patrimonio, promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, acercará la cultura a seis municipios del medio rural de Zamora. En su cuarta edición, el certamen se desarrollará del 5 de julio al 21 de agosto, con la intención de dinamizar el medio rural y poner en valor el legado cultural de la provincia.

Los municipios zamoranos que acogerán espectáculos del festival son Fermoselle, Corrales del Vino, Alcañices, Villafáfila, Ayoó de Vidriales y Puebla de Sanabria. La iniciativa combina artes escénicas, patrimonio y turismo, y todas las actuaciones tienen un carácter gratuito, por lo que la entrada es libre hasta completar aforo, con la intención de acercar la cultura a todos los públicos.

El programa arranca el domingo 5 de julio, a las 20:30 horas, en la Plaza Mayor de Fermoselle, con el espectáculo "Apuntes para un territorio", de Guille Jové. La propuesta artística invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y el territorio a través de una propuesta que entrelaza canción de autor y músicas de raíz, recorriendo los vínculos entre lo íntimo y lo colectivo, la tradición y el presente.

La plaza de la Iglesia de Corrales del Vino acogerá el domingo 12 de julio, a las 20.30 horas, el concierto conmemorativo del 15 aniversario de "No Cantes Victoria". El grupo ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más representativos de su carrera, combinando diferentes influencias musicales y una marcada personalidad artística.

El festival proseguirá el domingo 2 de agosto con dos actuaciones. A las 20.30 horas, el Claustro de San Francisco de Alcañices será escenario de "El baile de las pulgas (cantares de La Raya)", de Baleo, una propuesta inspirada en la riqueza cultural y musical de los territorios fronterizos de La Raya. A la misma hora, la Plaza del Crucifijo de Villafáfila acogerá la actuación de la Banda de Música Juventudes Musicales Universidad de León, que ofrecerá un repertorio variado pensado para todos los públicos.

El domingo 9 de agosto, a las 20.30 horas, la Plaza de la Iglesia de Ayoó de Vidriales recibirá a Cristina Len con "Martiago", una propuesta musical que explora las raíces tradicionales desde una mirada actual, combinando elementos de la música popular con nuevas formas de expresión artística.

Finalmente, el viernes, 21 de agosto, a las 20.00 horas, la Plaza del Castillo de Puebla de Sanabria acogerá "Enmarañando", de Folk con Crest. La formación cerrará la programación zamorana del festival con un espectáculo que bebe de las tradiciones musicales del noroeste peninsular y que propone un recorrido sonoro por diferentes influencias folk.

El VI Festival Escenario Patrimonio refuerza así la apuesta de la Junta de Castilla y León por acercar la cultura a todos los rincones del territorio y dinamizar el medio rural a través de la colaboración con las entidades locales.