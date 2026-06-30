Un bombero, herido en el incendio de una vivienda en Moraleja del Vino

El bombero de 45 años de edad herido en la tarde de este miércoles, en el incendio de una vivienda de Moraleja del Vino en el que ha perdido la vida un septuagenario, fue trasladado en ambulancia al hospital Virgen de la Concha de la capital por "problemas" de saturación de monóxido de carbono y por un golpe de calor.

Así lo ha confirmado el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, quien ha alabado la intervención de los bomberos desplazados hasta Moraleja, una dotación con tres vehículos, del Parque Zamora Centro, al que posteriormente se sumaron efectivos de Bermillo de Sayago y que lograron contener el fuego para evitar que se propagara a viviendas colindantes.

En este punto, remarcó que el bombero que precisó asistencia sanitaria acumula una amplia experiencia y que, durante la intervención, procedió a romper la puerta para revisar las "primeras dependencias" e intentar localizar con vida al septuagenario que la habitaba, en una presumible huida de las llamas.

Tras esa primera revisión, el bombero abandonó la vivienda para colocarse el equipo de respiración asistida y poder seguir revisando diferentes estancias de la casa, tales como el baño y la cocina, aunque "las condiciones del fuego" impedían seguir avanzando en la búsqueda del vecino que residía en el inmueble.

Una vez extinguidas las llamas y a pesar de las elevadas temperaturas en el interior de la casa, los bomberos llevaron a cabo labores de desescombro en las habitaciones que colapsaron y que, finalmente, permitieron localizar el cuerpo sin vida del vecino de 70 años que este miércoles ha perdido la vida en el incendio de su casa en Moraleja del Vino.