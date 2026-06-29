Valdespino festeja a su patrón San Pedro y Avedillo a San Juanico
El vecindario disfrutó de un Refrigerio gracias a la asociación cultural que lleva el nombre del patrón de Valdespino, mientras que en Avedillo los actos se pospusieron al fin de semana
A. S.
El vecindario de Valdespino honró a su patrón San Pedro, santo apóstol que da nombre a la parroquia, como recordaba el sacerdote Miguel Ángel Fernández Orduña, en la misa celebrada este lunes en el templo. La asociación cultural San Pedro compartió con todos los vecinos un refrigerio tras el oficio religioso en el cabildo del templo a base de empanadas, fiambres y refrescos.
En Avedillo de Sanabria una de las imágenes más queridas es la de San Juanico, que cumpliendo con la tradición ya salió en el trascurso de la festividad de San Juan, que se pospuso para el fin de semana. La imagen de la Virgen del Rosario acompañó en este día de fiesta a la imagen de ese San Juan Bautista niño que llevaron a hombros acompañados de los feligreses y al son de la gaita y el tambor.
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