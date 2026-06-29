UGT denuncia que el operativo antincendios carece de medios

La campaña 2026 de extinción de incendios en Castilla y León ya ha comenzado en una comunidad que ya lleva varias semanas de olas de calor y altas temperaturas. Por eso, el Secretario General de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, ha explicado que "los incendios no entienden de cambios en la ejecutiva autonómica ni de cien días de tregua en la actual legislatura porque quienes gobiernan, en la práctica, son los mismos responsables del anterior gobierno autonómico".

Debido a esto, desde la federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León han lanzado una campaña en redes sociales para denunciar, que muchos de los operativos no están plenamente activados, además de "la falta de personal" en muchos de estos dispositivos de extinción.

Tal y como se ha ido advirtiendo en las últimas semanas desde el sindicato, "las jornadas laborales del sector siguen sin regularse adecuadamente, las enfermedades profesionales siguen sin reconocerse como merecen y el sector continúa esperando el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales específico de sus profesionales".

Desde UGT también han querido recordar que los incendios cada vez son más complejos y difíciles de atacar y recuerdan que "los recursos siguen siendo insuficientes por lo que esta prevención no puede hacerse solo en verano. Necesitamos los dispositivos públicos y estables todos los días del año".

Por eso, desde el sindicato apelan que es necesaria "la actualización de los salarios de los bomberos forestales y la urgencia a la hora de adoptar medidas que sirvan para evitar un desastre como el del año pasado en Castilla y León con una formación adecuada y suficiente para los profesionales de este sector que debe de ser 100% pública".