El Tribunal Supremo anula la concesión "a dedo" de las escuelas de Sotillo

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Cobreros contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de fecha 27 de febrero de 2025, que daba la razón a la Junta Vecinal de Sotillo por la cesión “ilegal” de las escuelas por parte del Ayuntamiento.

El fallo señala que “el Ayuntamiento carecía de facultades dominicales para ceder el inmueble y ello de conformidad con la presunción de titularidad que juega a favor de los vecinos de Sotillo representados por la Junta Vecinal recurrente, ex artículo 38 de la Ley Hipotecaria”.

El alcalde anterior Ángel López Amigo “cedió a dedo”, como señala la representación legal de la Junta Vecinal, en agosto de 2022 de manera gratuita las escuelas de Sotillo de Sanabria a una entidad privada. El edificio alberga el consultorio médico y el salón social-bar público donde los vecinos confraternizan.

Tras cuatro años de litigio, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo inadmitió, el 3 de junio de este año, el recurso de casación, imponiendo costas al Ayuntamiento. Este último recurso se interpuso con el nuevo alcalde de Cobreros.

La sentencia establece que incluso en la hipótesis “de que el bien se considerara como de dominio público llevaría las mismas consecuencias anulatorias de su cesión gratuita” de acuerdo al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales del ROF. En cuanto al uso privativo de bienes de dominio público “está sujeto a concesión administrativa (demanial) aquí inexistente por ausencia total de procedimiento”.

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En definitiva, la sentencia del TSJ de Castilla y León, ratificada por el Tribunal Supremo, anula la Resolución del Alcalde recurrida por la Junta Vecinal, por defecto de titularidad del bien del Ayuntamiento cedente, en primer lugar. En segundo lugar por ausencia total y absoluta de cualquier procedimiento, de acuerdo a la Ley 39/ 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como recoge la defensa letrada de la Junta Vecinal.