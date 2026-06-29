San Pedro brilla en su día y cede el testigo a la romería de la Virgen de la Salud del 2 de julio en Alcañices

Gallegos del Río y Matellanes cumplieron un año más con la tradición de venerar a su patrono San Pedro Apóstol en unos tiempos marcados por el éxodo rural donde la misa y la procesión se mantienen el 29 de junio, pero otros actos como las verbenas populares se trasladan al viernes y sábado buscando la participación de los emigrantes y de los forasteros.

En Gallegos del Río los actos lúdicos se adelantaron al fin de semana anterior destacando las dos verbenas populares que contaron con las actuaciones de la orquesta “Tucan Brass” y del grupo “Kubo” que fueron las encargadas de animar el catarro hasta altas horas de la madrugada. Dos formaciones de auténtico lujo que cautivaron a los asistentes.

En su día grande la antigua iglesia parroquial acogía la misa solemne oficiada por el párroco José Alberto Sutil Lorenzo y los vecinos sacaron en procesión por las calles a su patrono San Pedro Apóstol con la animación y el folclore de la agrupación alistana del folclore “Manteos y Monteras”. Tras los actos religiosos la comisión de fiestas ofreció un aperitivo durante el baile vermouth a todos los asistentes.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Domez de Alba, Valer de Aliste, Flores, Tolilla, Lober y Puercas), cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, aporta una ayuda económica muy importante a cada pueblo para que puedan cofinanciar parte de los gastos de los festejos. Luego cada pueblo complemente los ingresos con las aportaciones voluntarias vecinales y la barra del bar en las verbenas. En Gallegos del Río la alcaldesa pedánea es Lorena Gallego y el encargado de las verbenas José Manuel Vaquero.

Domez de Alba será el siguiente pueblo en celebrar sus fiestas en San Justo y Pastor a principios del mes de agosto, mes en él también las celebrarán el resto de pueblos, Flores (Virgen de la Asunción) Lober (Santa Marina) Puercas (San Bartolo) y Valer (Santa Eulalia de Mérida).

Este año se suma a la celebración el XXXI Día de la Comarca de Aliste Tábara y Alba que se celebrará el primo fin de semana en Valer de Aliste concentrándose el grueso de los actos en el sábado 4 prácticamente durante toda la jornada diurna y nocturna.

Teo Nieto Vicente oficiaba la misa en Matellanes ante una concurrida presencia de feligreses con la imagen de San Pedro Apóstol que en su retablo que no procesionó, aunque algunos vecinos recuerdan y aseveran que en alguna ocasión si lo hizo.

San Pedro de las Herrerías, único pueblo que tomó como nombre el del apóstol, también honro a su patrono con misa solemne en plena Sierra de la Culebra.