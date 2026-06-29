Puebla de Sanabria denuncia actos vandálicos en el Paseo de los Colectivos Vulnerables

El Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha denunciado una serie de actos vandálicos que han afectado a unos bancos situados en el Paseo de los Colectivos Vulnerables de la localidad. Estos daños se han producido en aquellos bancos que conmemoran diferentes causas sociales y colectivos vulnerables. Las pintadas se produjeron en el banco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el dedicado al colectivo LGTBI, también en el del recuerdo a las víctimas de trata de personas y en el del día internacional de Personas Migrantes.

Estos hechos han sido denunciados por el consistorio en el cuartel de la Guardia Civil y se ha abierto una investigación con el objetivo de identificar a la persona o personas causantes de los hechos.

El Paseo de los Colectivos Vulnerables forma parte de una inactiva municipal que se inició con motivo del día 25 de noviembre, y que posteriormente, sé amplío para conmemorar otras fechas importantes relacionadas con la igualdad, la lucha por los derechos humanos, la inclusión social y la diversidad. Por eso, cada banco simboliza el compromiso del municipio con la visibilización y el reconocimiento hacia estos colectivos.

Esta iniciativa ha sido posible gracias a la implicación de numerosas entidades sociales, educativas y asociaciones que participaron en los diseños y la decoración de estos bancos. Algunas de estas asociaciones son: Fundación Personas Centro de Día El Puente (Banco de la Discapacidad), el IES Valverde de Lucerna (Banco LGTBI), Cruz Roja (Banco de las Personas de Edad), el Centro de Educación de Personas Adultas (Bancos de la Alfabetización y de la Trata de Personas), el CEIP Fray Luis de Granada y su AMPA (Banco de la Infancia) y el taller del Proyecto REWIN, con mujeres migrantes (Banco de las Personas Migrantes).

banco rosa / Cedida

Además, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria lamenta que estos hechos vuelvan a repetirse, pues no solo afectan al mobiliario de la localidad, sino que afecta a un proyecto construido con la participación de la ciudadanía que sirve para representar los valores como la igualdad, la convivencia, diversidad y el respeto a los seres humanos.

Por eso, desde el consistorio han hecho un llamamiento por la colaboración ciudadana, pidiendo a cualquier vecino o testigo de estos hechos o que cuente con información que se presente en el cuartel de la Guardia Civil para contar los que haya visto o en su defecto se persone en el propio consistorio.

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Por último, el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria ha reiterado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el respeto hacia todas las personas, manifestando también, su voluntad de seguir llevando a cabo iniciativas que fomenten una convivencia basada en la inclusión y el respeto mutuo.