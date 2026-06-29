Jesús Alemán, venezolano refugiado en España: "Hay edificios enteros que todavía no se han tocado, no han llegado los rescatistas y habrá personas dentro"

Jesús Alemán, venezolano refugiado en España tras escapar del régimen de Maduro, entrega ahora todas sus energías a canalizar la ayuda a los compatriotas afectados por los terremotos. Alemán es además presidente de la Fundación Talento 58 que favorece el asentamiento de migrantes venezolanos en territorios despoblados como la Zamora rural. "El agradecimiento a los españoles es total y nosotros que estamos tanto en Zamora también a todos los zamoranos que están preocupados y viendo en qué pueden ayudar. Esa fuerza nos llena para seguir". La ayuda se está canalizando desde la parroquia Santa Elena de Madrid y desde la Fundación Talento 58. Se puede colaborar mediante transferencia: Titular: Parroquia Santa Elena. IBAN: ES04 0049 6749 7321 1627 4551. Concepto: Terremoto Venezuela. O por Bizum: Fundación Talento 58: 11227. Parroquia Santa Elena: 08238.

¿Cómo están ayudando a sus compatriotas desde España?

Nosotros no estamos recolectando nada porque logísticamente es complicado enviar y en Venezuela hay centros de acopio que sí tienen la oportunidad de hacer llegar el material necesario. Lo que estamos haciendo es optimizar los recursos y comprar directamente en tierra (allí mismo), en tiendas y grandes almacenes, para hacer llegar material como insumos médicos, herramientas o droguería a las zonas directamente afectadas.

¿Es un sistema más rápido y efectivo para atender las primeras necesidades de las personas?

La necesidad es inmediata. Pero, ojo, todas las iniciativas son buenas porque esto no es un problema para una semana. En Venezuela tenemos un Estado fallido y no hay capacidad de respuesta ante nada. Son muchísimos damnificados, miles y miles de familias afectadas por un drama que puede durar por lo menos dos años. Nosotros hemos querido enfocarnos en el ahora y por eso decidimos que todos los recursos se ejecuten directamente en tierra.

¿Usted tiene familiares afectados?

Mi familia es de otra provincia. Nosotros trabajamos con equipos y ahora estamos montando un campamento en Playa Grande, en una parroquia, donde va a haber más de 40 médicos haciendo asistencia básica primaria para los heridos y las comunidades. Aparte de eso, hay que ir pensando ya en una segunda fase, aunque todavía siguen rescatando supervivientes.

Hemos querido enfocarnos en el ahora y por eso decidimos que todos los recursos se ejecuten directamente en tierra

Ayer, 72 horas después de los terremotos, se estaba rescatando a personas vivas.

Sí, la atención del Estado no ha llegado en los inicios porque no tiene la estructura ni la capacidad para atender la crisis. Afortunadamente ayer empezaron a llegar muchos rescatistas internacionales, ya han pasado la barrera de los 1.500, que para la situación que se está presentando son pocos. En semejante crisis el Estado es el que debería ejecutar esa primera acción en terreno y tomar la dirección, pero lamentablemente están llegando los rescatistas internacionales y no saben por dónde comenzar porque no hay una coordinación, improvisan y esto es una demostración más de que la dictadura le ha fallado a todo un país y deja de entrever la gran destrucción que han hecho en estos 27 años.

¿Nunca se había visto Venezuela en los últimos años ante una desgracia de estas dimensiones?

Sí en el 99 ocurrió el deslave de Vargas (corrimientos de tierra e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela), casualmente en la misma zona que ahora, pero era justo el año que entró Chávez, cuando estaba recibiendo un país con instituciones sólidas, con todos los protocolos y se pudo atender. Ahora, con la crisis tan grave que hay en Venezuela ni siquiera existen promociones de viviendas, nadie está construyendo y todo es mucho más complicado. Porque en el 99 en todo el país había muchísimas edificaciones y en ese momento pudieron tirar de esa capacidad. Ahora los pocos que construyen son los enchufados de la dictadura. Esta vez va a ser mucho más dramática la atención a los damnificados. Por ejemplo, hoy (por ayer) ha llovido en Caracas y la gente está durmiendo en los parques, en las calles. Estaremos por lo menos dos años hasta que la situación medianamente se normalice.

El Estado no tiene capacidad de respuesta porque no tiene ningún tipo de estructura para atender una crisis y menos de estas dimensiones

¿Por qué da ese plazo?

Porque no tienes nada, partes de cero, cómo ubicas a las personas, no tienes la capacidad; puedes meterlos en un estadio de béisbol, en canchas, pero es que no es suficiente para la cantidad de damnificados.

¿Cómo se está apañando en estos primeros momentos la gente? Estamos viendo escenas de pillaje en un escenario caótico.

Y niños que se han quedado huérfanos, heridos en los hospitales; el drama es total porque sabemos que dentro de toda esta catástrofe existe el mal también. Hay que tener mucho cuidado con los niños para que no se los lleven. Son muchos problemas a la vez y el Estado no tiene capacidad de respuesta porque no tiene ningún tipo de estructura para atender una crisis y menos de estas dimensiones.

¿Hasta dónde puede llegar la dimensión de la catástrofe? Porque las cifras se van disparando día a día, tanto de víctimas como de damnificados.

Hay sitios afectados que todavía no se han tocado, edificios enteros donde ni siquiera han llegado los rescatistas profesionales y habrá personas sepultadas. Los vecinos, los mismos sobrevivientes querían echar una mano o ayudar, pero era imposible. Se necesitan profesionales con conocimientos en rescate porque estamos hablando de vidas humanas; se está priorizando lugares donde hay sospechas de vida y allí se llevan todos los equipos.

Habrá que levantar esas montañas de escombros donde por desgracia han quedado personas atrapadas.

Lo lamentable es que no hay capacidad de respuesta porque no hay estructura donde meter esas familias, a los damnificados. El drama es total y lo peor es que el verdadero drama llega ahora, cuando empiecen a levantar fallecidos y los damnificados necesiten atención.

Sin la ayuda internacional este drama sería mucho peor

¿De qué manera va a salir Venezuela de esta?

Lo primero es hacer el levantamiento de las cifras reales del terremoto y ya hacerlo con todos los organismos internacionales a ver cómo se ataca todo esto.

¿Va a tener que necesitar ayuda internacional sí o sí?

Sin la ayuda internacional este drama sería mucho peor. Porque quienes han entrado profesionalmente al rescate han sido todos estos bomberos, todos estos rescatistas, en España la UME y distintos grupos de rescate que hacen una labor extraordinaria porque han sacado sobrevivientes. Como sabemos Venezuela es un estado fallido y sin la ayuda internacional es imposible.

Estamos hablando desde Zamora donde se han establecido venezolanos, muchos en el medio rural. ¿Tienen estas personas familiares afectados?

Sí, tenemos varias familias que directamente sus familiares han sufrido daños y entran en este grupo de damnificados que ahora hay que ver dónde tienen un espacio seguro donde pasar la noche. Ahora lo que se plantea es cómo reconstruimos esto. Ahora estamos enfocados al cien por cien en proporcionar medicinas, herramientas para que saquen a las personas haciendo acopio de toda la ferretería del país, buscando en las droguerías. Ahora toca pensar cómo hacer con todos los damnificados para llevar insumos, comida y cubrir las primeras necesidades.

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