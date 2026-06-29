La ansiedad y sus síntomas centran un taller impartido en Villabuena del Puente
La nueva asociación cultural de la localidad promueve la iniciativa para socios y vecinos, en la que colaboró Sofía Polo
La salud mental y, en especial, la ansiedad, han centrado el nuevo taller promovido por la asociación cultural "Villabuena del Puente", con la intención de que los participantes conocieran las herramientas que pueden poner en práctica para sobrellevar la respuesta natural del cuerpo humano ante situaciones de estrés, peligro o incertidumbre.
Sofía Polo, graduada en Psicología, impartió el taller, al que asistieron numerosos vecinos interesados en conocer más detalles sobre la ansiedad, sus síntomas y principales afecciones.
Durante la actividad, Polo explicó a los participantes los principales signos de alerta y sus síntomas, con la intención de que las personas que en algún momento de su vida padecen ansiedad conozcan cómo "pueden manejarla y llevarla mejor".
Recientemente, el colectivo, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, también ha impartido un taller sobre la enfermedad y cómo prevenirla.
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