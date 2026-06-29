Alcañices recupera la estética del casco histórico: Estas son las actuaciones

El Ayuntamiento de Alcañices, cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión Galhardo, ha dado un nuevo pasó para fortalecer el patrimonio material del antiguo recinto histórico enfocando su estética hacia una arquitectura más acorde con la antigua fortaleza declarada Bien de Interés Cultural.

Las últimas actuaciones se han centrado en las céntricas Plaza del Reloj y la Plaza Ferreras que conexionan entre sí a la Plaza Mayor con la iglesia parroquial de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y el antiguo Palacio de los Marqueses de Alcañices ahora reconvertido en Residencia de la Tercera Edad "Virgen de la Salud" de Cáritas Diocesana.

La perspectiva visual de las calles y plazas ya restauradas (actualizadas) ha dado, para bien, un giro de 180 grados, pasando a mejor vida las pavimentaciones con capas de rodadura de hormigón y mezcla bituminosa en caliente (aglomerado) por unos adoquines que han logrado cambiar al 100% la fisonomía de las vías públicas urbanas haciéndolas incluso más humanas si cabe.

Actualmente cuentan ya con adoquines las calles San Andrés, Hospital, Cuesta del Colegio y Plaza del Supermercado. En la cofinanciación de las obras el Ayuntamiento de Alcañices ha contado con la colaboración de la Diputación de Zamora.

Empedrado del casco histórico de Alcañices / Ch. S.

La idea es seguir en la misma línea y la próxima actuación se centrará en la Plaza Alcalde Tomás Carrión (antigua Plaza de las Moreras), donde no sólo el hormigón y el aglomerado darán paso a los adoquines, sino que se ampliará el ágora con el espacio que ahora ocupa el edificio ya dejado libre por el Ceas y Medio Ambiente, que será derruido en su totalidad, lo cual permitirá habilitar también una nueva zona verde.

La llegada de los adoquines está gustando tanto a los vecinos como a los visitantes y el alcalde David Carrión Galhardo ya anuncia que a lo largo del próximo año se continuará con el resto de las calles del casco histórico hasta lograr la remodelación de todo él con adoquines.

El antiguo Recinto Amurallado de Alcañices es actualmente BIC (Bien de Interés Cultural) con la categoría de Conjunto Histórico desde su declaración como tal el día 12 de junio de 2008 por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León.

Empedrado del casco histórico de Alcañices / Ch. S.

Un recinto histórico que tiene un gran significado histórico ya que uno de los acontecimientos más importantes de la Villa tenía lugar dentro de él la firma del Tratado de Alcañices el día 12 de septiembre de 1297 entre el rey Don Dinis de Portugal y su esposa Santa Isabel de Portugal y Fernando IV "El Emplazado" de Castilla acompañado de su madre María de Molina y su tío Enrique que el hijo de Sancho IV era solo un niño.

Se justificaba en la propuesta previa por "la imagen y significado histórico de la villa de Alcañices, la conservación de parte del recinto murado y su reflejo en el característico trazado urbano, la existencia de algunos inmuebles de interés singular como la iglesia parroquial de la Virgen de la Asunción y el Palacio de los Marqueses de Alcañices, y la conservación de interesantes ejemplos de arquitectura popular alistana, exigen una protección integral de este Bien de Interés Cultural dentro de la categoría de Conjunto Histórico".

La planta urbana mantiene la fisonomía murada de forma ovalada, manteniendo los viales donde se abrían las puertas hoy desaparecidas. La fábrica se de mampostería de piedra del lugar o canteras cercanas, unidas con mortero de cal, reservándose la sillería para la configuración de los vanos si exceptuamos la mitad inferior de los cubos del Reloj y de la Villa. Solamente se conservan cuatro cubos: Reloj, Villa, Trincherón y Tiacañona.