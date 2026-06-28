El Procurador del Común da la razón a una denunciante que reclamó información urbanística al Ayuntamiento de Trefacio

El Procurador del Común da la razón a una denunciante que reclamó información urbanística al municipio de Trefacio sobre seis expedientes urbanísticos, pese a no ser residente, ni estar empadronada en el municipio o tener propiedades. Para la Procuradoría prevalece el derecho a la información y reconoce la falta de colaboración para atender las sugerencias remitidas al Ayuntamiento de Trefacio, de acuerdo al escrito remitido a la denunciante el 10 de junio.

La Procuradoría concluye que “el derecho de información, genéricamente referido a cualquier actuación administrativa, tiene especial relevancia en el derecho urbanístico, donde el control de la observancia de la legalidad, así como la de los planes y demás instrumentos de ordenación y de gestión urbanística, puede ser instada por cualquier ciudadano”.

El Ayuntamiento de Trefacio respondió que la denunciante no era vecina del municipio, ni está empadronada ni tiene propiedad alguna en el pueblo donde ejerce las denuncias urbanísticas.

La persona denunciante denunció a varios vecinos y el Ayuntamiento procedió a solicitar los informes urbanísticos de las posibles irregularidades, como recoge el expediente. En una de ellas, la denunciante era parte interesada como vecina colindante. En este caso, de acuerdo a la respuesta municipal al Procurador, se le adjuntó todo el informe “ya que consideramos que tenía todos los derechos para ejercer y proceder judicialmente si así lo considerase oportuno”.

Falta de personal

La respuesta municipal recoge que la denunciante actúa no como parte interesada sino por inquina al alcalde, con procesos judiciales y denuncias mutuas por prevaricación que fue archivada y por desobediencia a la autoridad por la que fue condenada. La relación entre ambas partes está “judicializada” entendiendo que se debe dejar actuar al Juzgado y quien determine si tiene derecho a acceder a los informes urbanísticos.

Desde la Alcaldía también señalan la falta de personal, en este caso el horario de Secretaría es de 6 horas a la semana y la imposibilidad de atender a esta persona que “su objetivo es entorpecer la labor municipal”. Desde el Ayuntamiento rechazan la petición razonada de acceder a los expedientes en los que no es parte interesada. Su objetivo, sostiene la municipalidad es “hacer daño al Ayuntamiento, al alcalde y a determinados vecinos”. Desde la Alcaldía reconocen el derecho legítimo a la información pero no cuando se trata de hacer daño y entorpecer.

Derecho a la información

El Procurador del Común, ante esta respuesta, reiteró la sugerencia de revocar la resolución de Alcaldía que denegó el acceso a la información de 26 de septiembre de 2025, y se dicte una nueva de autorización de acceso y copia a la documentación solicitada para que pueda la acción pública urbanística u otra.

En cuanto al razonamiento de no dar la información por no ser vecina, estar empadronada o ser propietaria, el representante del Común se remite a la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 5, que reitera el legítimo ejercicio del derecho a obtener información en esta materia. También reconoce que es pública la acción para exigir el cumplimiento de la normativa urbanística y de los planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas. Esta acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales.

Recuerda además que existe abundante jurisprudencia en el ejercicio de la acción pública reconocida a favor de los ciudadanos y que no requiere una especial legitimación. Considera que las justificaciones de la Alcaldía no desvirtúan la queja. Recoge la falta de colaboración del Ayuntamiento y se considera que la sugerencia del Procurador del Común es rechazada por la Alcaldía, como así se informará en las Cortes Generales y se incluirá en el informe anual, dando pro finalizadas las actuaciones.