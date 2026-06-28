Nuevo impulso a la ruta Iberlobo por la frontera sanabresa de Rihonor

Un nutrido grupo de amantes de la bici participaron en la ruta Cicloturista Transfronteriza organizada por Iberlobo bajo el lema “Pedaleando entre fronteras”. Unas 40 personas entre niños y adultos, familias, amigos, vecinos se sumaron al recorrido de unos 6 kilómetros desde Rihonor de Castilla hasta Rio de Onor de Portugal, por calles empedradas, sendas y carretera. El grupo más numeroso de participantes fue de Pin del Oro y el más cercano del mismo Rihonor.

La jornada comenzó con el recuento de participantes y la entrega de chalecos reflectantes y la charla de seguridad vial enfocada a la circulación en bicicleta a cargo de Daniel Aguado de BiciDuero. Además de las medidas de seguridad como el chaleco, el casco, luz y reflectantes, timbre, como elementos indispensables para la seguridad y en ocasiones obligatorios como el casco, recordó que la bicicleta es un medio de trasporte seguro y con menos índice de accidentes de lo que presupone.

Es un medio seguro y ecológico “y mejora “la convivencia en las ciudades y también es un vehículo accesible. No se necesita permiso de circulación pero no significa que no tengas que conocer las normas de Tráfico” recordó el instructor.

Y de la teoría a la práctica. La raya hispanolusa de la aldea europea rihonorense fue el punto de salida para todo el pelotón de 40 participantes en 2 ruedas y casi un centenar en total con los acompañantes.

Por caminos vecinales y pistas forestales discurrió el itinerario de unos 6 kilómetros y que se cubrió en algo más de una hora, con paradas para hidratarse, esperar a los más pequeños y sortear los tramos de agua. Entre las recompensas, la propia ruta entre colinas, campos y árboles, y la contemplación de un monumento natural, el Carvalho Negral conservado en Cimo do Couto de Baio de Rio de Onor.

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La etapa finalizó en la explanada junto al río Fontano, donde esperaba un pequeño circuito de habilidad para los cicloturistas, y de regreso a la frontera, una exhibición de bicicletas y material ciclista y un recorrido virtual por diferentes tutas de León, el Duero y Segovia.