Una joven sanabresa, "aventurera" en la Ruta Quetzal

Celia García-Redondo Gallego, descendiente de los pueblos sanabreses de Murias y San Justo, estaba deseando cumplir los 16 años para participar en la Ruta Quetzal. Tras un estricto concurso de selección de candidatos, el mismo día que cumplía esos 16 años, recibía la noticia de que había sido seleccionada para la edición 2026.

Unas notas de Secundaria de corte alto, estar federado en algún deporte –esgrima en su caso- y un nivel de idioma B2 eran los requisitos para entrar en la selección. Y esta joven que además veranea en Cerdillo es la representante “sanabresa”, aunque reside en Madrid, de la Ruta Quetzal. El fundador de la Ruta Quetzal, Miguel de la Cuadra-Salcedo, desarrolló uno de los itinerarios históricos por la comarca de Sanabria en 1992, hace 34 años.

Este domingo comienza la aventura para los 200 jóvenes “Tras las huellas de Urraca la Temeraria, 900 años del Reino de Galicia” que les llevará por Galicia, Castilla y León y el norte de Portugal. La figura de la primera reina leonesa Urraca I de León, “la Temeraria”, vertebrará una de las rutas de la expedición Quetzal que rememorará los 900 años del antiguo Reino de Galicia. El primer campamento se instalará en la Ría de Arousa y se aventurará en la figura literaria de Ramón María del Valle Inclán.

Los jóvenes aventureros también profundizarán en las artes del marisqueo en Vilanova, además de visitar la fortaleza medieval de la reina Urraca. En territorio lusitano viajarán hasta la Quinta de Pedroso y rememorarán la batalla de Pedroso, donde el rey de Galicia García II conquistó Portugal. En la ciudad de Braga conocerán la estrecha relación del reino de León con Portugal a través del matrimonio de Teresa, hija de Alfonso VI. El amplio recorrido llevará a los aventureros a otros puntos como Tui, Ourense o la ciudad de León. El viaje por la historia, la geografía y los valores finalizará el 11 de julio.