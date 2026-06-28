El fuego que quemó las truchas del Tera

El Cañón del Tera está triste, apagado, sin luz. Mantiene viva e incólume la huella del incendio, que entre el final del verano y principio del otoño del año pasado, arrasó la parte más altiva del Parque Natural del Lago de Sanabria, un siniestro que se inició el 14 de agosto y que en 69 días calcinó lugares emblemáticos de la Sierra Segundera y de Porto. Sus consecuencias siguen ahí, diez meses después, en los palitroques descarnados de retamas, acebales, brezos, escobas y genistas, pero también en las aguas del Tera. ¡Ah y en las turberas, ese milagro de biodiversidad que ha perdido su raíz mineral!

El fuego reventó las truchas engordadas con cenizas. El que fuera paraíso truchero necesitará muchas lunas para volver a ponerse este nombre en la solapa. Las pozas recién nacidas del Tera están acorraladas por las ascuas. El milagro se hará carne cuando se repitan sin medida lluvias y turbiones que esparzan los restos muertos del fuego en la nada de la espuma de las corrientes, camino natural y plano inclinado que conduce a Ribadelago y el padre Lago.

Hay lugares naturales en Zamora que por lo que sea trascienden a su propia singularidad primaria y lucen con aura mágica porque entran en cada uno, se humanizan hasta hacerse familiares. La relación es amplia, sin duda, y tiene que ver con gustos personales e identidades. Pero hay algunos que concitan el interés general. Solo un dato de servicio público: cuando se está allí, en el Cañón del Tera, es como vivir en otro mundo. Tanto que hasta el teléfono se muere, únicamente el 112 se mantiene activo, aunque yo nunca lo he probado, no lo he necesitado.

Campear, aislado, entre mofletes de piedras desgastadas y la naturaleza salvaje tiene bemoles. Hacerlo, ya de mayor, con tu hijo, al que por allí, por aquellos andurriales, has llevado sobre tus costillas, es una bendición, con cierto riesgo, eso sí. El Cañón del Tera y la Presa Rota, que le pone corona, acumulan mil historias físicas de gentes de la zona y de fuera.

Aún se nota el respirar de la gran tragedia y la incuria entre sus piedras, pero en las últimas décadas la mayor impronta de este lugar, al margen de la querencia íntima de excursionistas y montañeros, tiene que ver con la pesca, con la atracción del ser humano por la "pintona" salvaje. Ya sé, ya sé, que esto no lo entiende quien nunca ha notado ese frenazo en el carrete rebosante de sedal que hace parar el mundo, pero, de verdad, hay muy pocas cosas en la vida que se peguen tanto a la memoria emocional como ese instante de tensión máxima envuelto en el ruido machacón y salvaje, hueco, del agua.

Ejercicio solitario y trascendente

La pesca siempre ha sido un ejercicio solitario, por eso es tan trascendente. Quien la practica de niño o de joven nunca puede desengancharse de ella, al menos nunca la desencaja del baúl de lo intangible, ahí está. Puedes estar mucho tiempo sin ejercitarla, pero jamás puedes decir que nunca la vas a recuperar. Eso me acaba de ocurrir a mí. "¿Por qué no vamos a pescar al Cañón del Tera?", me preguntó mi hijo en Semana Santa, cuando ya sabía que iba a estar en Zamora —vive en Países Bajos— a finales de mayo. Me lo tomé como un reto y con cierto miedo: hacía mucho tiempo que no pateaba el Cañón del Tera y la Presa Rota. Le dije sí de forma irresponsable, en modo machirulo, a la primera. Y cumplimos con creces lo que yo acometí como un desafío.

Paisaje arrasado por el incendio en el cañón del Tera. / C. P.

La burocracia lo salpica todo, también el ejercicio de la pesca deportiva. Tienes que saber si las aguas en las que vas a pescar son con o sin muerte, el día que lo vas a hacer, los aparejos que tienes que utilizar, recordar cupos, revisar cañas, líneas, aparejos, cucharillas, todo. Al final un lío, que te obliga a renovar hasta los carretes viejos, material nuevo para suplir al que se han comido los ratones: hay que abastecerse de cucharillas para pesca sin muerte. Vale, la cosa iba de últimas veces: pasar 14 horas a solas con tu hijo seguramente nunca lo vas a hacer más en la vida. Tampoco patear de nuevo el Cañón del Tera. Merecía la pena. Pues al lío. La mereció.

Día intercadente, con el viento sacando pecho entre el sol mortecino de finales de mayo que empezaba a entrenarse para lo que vino después. La jornada se despertó pronto, a la media de las cinco. Hay que andar el camino desde el corazón de Tierra del Vino hasta la cabeza de Sanabria. Varias horas para hablar de cualquier cosa, un cafetito en Mombuey. Choca la presencia omnipresente de la Guardia Civil en la zona. Está bien que así sea, da seguridad.

Celedonio Pérez Sánchez en el cañón del Tera. / R. P. P.

Pasamos San Martín de Castañeda camino de la Laguna de los Peces y antes de llegar hay que aparcar el coche en un entrante a la derecha. Desde ese momento dependemos solo de nosotros mismos, de nuestras piernas, andar y andar, durante ¿nueve horas? Primero subida por una senda de vacas. En lo alto, junto a piedras que parecen puestas adrede en el Neolítico (no es recurso literario, alguna tiene marcas, como si fueran cazoletas), primera foto, al fondo la Cueva de San Martín: solo dos regatos, baja poca agua. Ya se nota, ya se ve, que estamos en la tierra del fuego. Y de la humedad. Bajada a degüello: piedras y piedras, miles de formas calidoscópicas de entraña granítica, aceradas y dispuestas a herir a la mínima.

Puro abandono

No se puede dejar de mirar al suelo de la senda serpenteada de enormes y esponjadas boñigas de vaca. La clave para mantener el equilibrio es ajustar los pies a la rugosidad de las lajas. Se oyen ladridos de perros lejanos, pero inquieta que el oído los percibe cada vez más cerca, como si nos estuvieran siguiendo. Son dos. Solo pensar en un ataque genera miedo, que hay que desterrar centrándonos en la inquietud que activa la naturaleza salvaje, el ruido del agua de una escorrentía que baja valle abajo camino del Tera, aún infante. El padre va primero, el hijo después. El tiempo ha cambiado las tornas: el joven, que fue niño hace nada, controla, vigila y protege al hombre mayor, que ya casi no se acuerda de cuando fue joven.

El fuego que quemó las truchas

La bajada es profunda. Antes de llegar al prado interior del Cañón, Rodrigo ya lleva las zapatillas-botas pingando. Vienen a la cabeza mil recuerdos. ¿Dónde está el acebal? Abrasado. Duelen los restos del fuego, como si te los metieras entre uña y carne. Y hay tantos que contaminan de gris el verde primaveral. ¿Dónde está el pasadizo-puente de hormigón? Sí, aunque carcomido ahí sigue.

Rodrigo pasa corriendo por la pasarela, no se fía del mortero viejo que le presta el cuerpo alargado y desdentado al pontón carcomido. Hay que seleccionar las piedras sobre las que se pisa, por si acaso. Si te equivocas, la aventura se puede convertir en tragedia. La cabaña de pastores se mantiene firme, aunque cerrada. Escobas quemadas y en la mitad de la senda el esqueleto de un enorme roble que yo identificaba desde hace, no sé… ¿cinco décadas? Es todo un símbolo de lo que nos espera. Pintea sin querer.

El ensanche del Tera por encima de la Cueva de San Martín está comido por una vegetación anárquica que Dios sabe cómo consiguió sobrevivir al incendio que nadie fue capaz de atajar (a fin de cuentas el terreno afectado está lejos de todo). No hay puestos de pesca y, desentrenados como estamos, llegan los primeros enganchones en las ramas. Nada. Aquí no ha venido nadie en mucho tiempo. Miras el agua y está triste, como espejo viejo, sin ganas de juerga. Todavía no te explicas por qué.

Los alevines han desaparecido

No se atisban alevines de truchas. Malo. Es raro. Algo pasa. La soledad lo come todo. "Vamos a bajar a las pozas del Cañón". Es un recuerdo repetido que aflora en las noches de insomnio: el ruido machacón del agua sobre la roca, "varadas" que cabalgan sobre las pozas, las cucharillas sobre el lomo de las corrientes. Nada. Como si las truchas se hubieran ido a vivir a las grandes ciudades, igual que la gente de la provincia. Estás metido en el fondo de una cazuela. Para salir dudas sobre las piedras a escoger para dar el brinco. Riesgo. Piensas por un instante que la mano al buscar un agarradero donde sujetarse puede tocar una víbora. Inquietud. Miedo. Cuesta ascender hasta el altillo donde serpentea el sendero que deja atrás lo más duro de la garganta granítica. Y ya, cuando nos topamos con los primeros restos arrastrados de la Presa Rota lo entiendes.

El fuego que quemó las truchas

La vegetación está a medio quemar. Es una necrópolis de arbustos de especie irreconocible. Junto al agua, sí, hay tanto verde que no se puede pescar, no hay entrantes para lanzar unas "varadas". Y aparecen, en el lecho del Tera, aquí casi dormido, las primeras pozas repletas de cenizas, son como motas repetidas de un pantano de muerte. Las aguas están tomadas por las ascuas, son puro reflejo de lo que fueron llamas traicioneras. Es como si estuvieran exangües, no hay truchas, no puede haberlas, son caldo.

Le digo a Rodrigo que la contaminación de las aguas, que el empacho orgánico que tienen le va a durar muchos años, que van a necesitar muchos turbiones las orillas de las pozas para limpiarse y que las cenizas acabarán yendo a caer al cedazo del Lago, que deberá actuar como depuradora. Eso no ocurrirá en una sola noche como la tragedia del 9 de enero de 1959 cuando la rotura de la presa de Vega de Tera, la incuria humana y la naturaleza desatada se llevaron por delante 144 vidas; tendrán que pasar años, muchos.

Las truchas se van de entierro

Apenas se puede pescar. Lo verde se garrapiña en las orillas y son escasos los huecos para lanzar la caña sin riesgo de enganches. Entre medio del río y la ladera se interpone la sombra que deja la huella de los matojos abrasados. La sensación de soledad agobia. Hasta el río desaparece como Guadiana pobre: se va a ablandar la catadura de la piedra. Suenan a hueco las escorrentías y cuando la corriente se relaja, allí está abrazándola la ceniza. Da la sensación de que las truchas se han evaporado tras arder por la virulencia del fuego. Pero no. Cuando parecía que no había nada que hacer, sí.

El fuego que quemó las truchas

En la poza grande, la que ocupa un semicírculo salpicado de cabos y golfos robustos y retorcidos, graníticos, justo donde cae el agua que arrastra en el interior de un hilillo el alma cantarina de la presa reventada, ya visible desde la posición que ocupamos, dirijo, ya con la ilusión tocada de ala, la cucharilla sin muerte hacia la corriente, oxígeno en vena. Bajo la punta de la caña casi hasta tocar la lámina de agua. Recojo sedal. Zas. Y sí, al instante, noto el tirón, ya casi olvidada su intensidad después de tantos años. Se para el mundo. Y el cansancio y hasta la soledad estalla por los aires.

Una trucha "arco iris" peleona surge de la hondura prendida del anzuelo sin muerte. Es grande, debe medir cerca de 30 centímetros: la primera, señal de que el Cañón, afortunadamente, no está vacío del todo. Es guerrillera, pero no tiene nada que hacer. Nadie que no sea pescador sabe lo que se siente cuando se concreta una captura… Y yo, qué lástima, no sé explicarlo con palabras.

El fuego que quemó las truchas

El milagro sucede, después de horas sin ver una "fario". Repito lance en el mismo sitio y fiuuu…, otra "pintona" que se engancha. Y al instante, zas, una más, aunque esta se escurre antes de llegar a la orilla por la geografía de la cucharilla de una sola punta. Se perdió en las aguas oscuras y se fue a llorar con las dos anteriores, a las que seguramente aún le dolía la boca. Son todas de medida parecida, mucho más grandes de lo que hace años se pescaba en la poza donde aún deben de estar. Es como si las tres hubieran acudido al entierro del agua prístina. Pienso que quizás las pequeñas, los alevines, se hayan muerto por el cambio de PH de su mundo, de su vida, debido a la alta alcalinidad de la ceniza.

El jabalí del bosque abrasado

Repetimos y repetimos en el mismo lugar y ya nada, ni una picada. Insistimos con lances en cada una de las pozas que salpican el cañón hasta la Presa Rota. Ni un toque. Pensamos que lo de las tres truchas debe haber sido un espejismo. Quizás. Lo que no es una alucinación es el jabalí enorme con el que nos topamos al cruzar un anillo de restos de vegetación y esqueletos de arbustos requemados junto al río. El gruñido salvaje nos pone sobre aviso. Miedo por las dos partes y la sensación de estar por unos segundos a merced del guarro del que notamos la presencia cercana durante unos minutos.

Rodrigo se separa de mí sin que me dé cuenta y cuando intento localizarlo con la vista ya está cabalgando sobre la Presa Rota. Parece desde lejos el mástil de una bandera clavado sobre los restos imponentes de la estructura de hormigón. Impresiona la imagen. Parece sacada de una foto de un paraje reventado tras un bombardeo de la II Guerra Mundial: un bloque pantagruélico, desdentado, de mortero repantingado en un valle abierto a la luz en plena sierra. Solo se oye reírse al ventarrón cabrón. La soledad duele y preocupa. Solos.

Cuando, tras poner a prueba músculos y huesos en un peligroso ejercicio de saltimbanqui, accedo al muro de la presa y puedo levantar la mirada, me doy cuenta de que todavía hay cupo para una nueva desilusión: el refugio de pescadores tiene la cubierta hundida. No hay mayor desolación que un edificio sin tejado, aún peor, con la techumbre resquebrajada por el peso de la desidia. ¡Cuántos buenos recuerdos¡ No sé por qué, veo la imagen de Manolo “Patato” friendo unas truchas con ajo y cociendo, entre morcellas, en una enorme perola desportillada, habones de Porto. También recuerdo las cuitas vividas junto a Ángel, Javier, Luis, Pepe, "Harry", José Ignacio… ¡Tiempos de luz!

El refugio, sin tejado

¡Sin refugio de pescadores quién se va a atrever a pasar una noche en la zona¡ Vergüenza. Cuando se rompió la presa estallaron con ella muchas cosas en esta provincia y creció la incuria. Repetimos lances y lances ya con las cucharillas de matar en lo que queda de embalse. ¡Y sorpresa! Rodrigo captura una trucha enorme. Y después llegan otras dos. De nuevo se cumple la paradoja de un día de pesca: cuando ya se ha perdido la ilusión, aparece Godot.

Son cerca de las cinco de la tarde, hay que girar y desandar el camino recorrido. Soledad y cierta inquietud por lo que está por venir. Todos los músculos de las piernas se quejan a la vez y los pies les piden que se callen, ellos sí que están magullados. Ya no va a haber más paradas ni más lances, todo derecho, mejor, todo hacia arriba. Los mojones de piedras marcan la senda, pero hay tantos que confunden. El tramo más llano del Cañón vuelve a vomitar un mar de ceniza.

Restos del incendio de Porto en la zona del cañón del Tera. / C. P.

Grito sin sentido para buscar una respuesta similar y la obtengo: un corzo asustado que pastaba en el valle apezuña como un gamo y se “empericuta” en un tris en un morrillo de la montaña antes de coronar la cumbre del desfiladero. En el Cañón del Tera el humano, afortunadamente, todavía no es el rey, no controla los medios. Repito, no hay cobertura, no hay teléfono móvil. Solo por eso, la jornada es inolvidable, un plus que se une a la convivencia paterno-filial, que fue intensa.

Seguimos la huella dejada por mil Pulgarcitos. No hay ni un cartel oficial, quizás es mejor así. El sol se ha quitado la careta y empieza a hacer justicia. El regreso a la civilización cuesta un huevo. Ya no hay descansos, el cansancio se empina. Calorina y agobio, ya no nos queda agua. La duda es si beber la que se ofrece en los rezumaderos que asoman en los rincones más umbríos. Todavía aguantamos. Han pasado muchas horas, casi todas de subida. Arriba, ya en la cresta del cañón, respiramos y liberamos la tensión. “Esto ya es pan comido”, digo sin más explicaciones. Por fin, y ya campo a través, el plano se inclina hacia abajo, hacia el coche, que está allí, intacto, donde lo dejamos. Ahora sí, lo conseguimos. El abrazo, dos horas después, de Valentina fue el mejor premio.

El pescador Rodrigo Pérez Puga sobre la presa rota del Tera. / C P.

La jornada va a quedar pintada en rojo en nuestro calendario particular por muchas cosas. Lo menos importante era pescar pero no deja de ser un lujo conseguirlo en un paraje, el Cañón del Tera, único en el mundo, que está pagando un coste muy alto por el maldito incendio del año pasado. Tardará mucho tiempo en recuperarse el paisaje y aún más las aguas del Tera envenenadas por la ceniza, pero también lo harán. Y las truchas volverán saltarinas a hacerse visibles. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza puede con todo, hasta con los efectos perniciosos de la presencia humana.

Acabo de hacer —soy consciente— una cosa por última vez, pero no estoy triste. De recuerdo me llevo un trozo de piedra que ha pegado a su cuerpo el sudor que le provocó el incendio. Brilla y es como cuero de ámbar. Dentro, en su corazón, parece que le han brotado escamas. Siempre me recordará que los paraísos existen aunque se quemen mil veces. Nunca olvidaré este viaje hacia lo verde, que se tornó ceniciento. Ahora pienso que pescar junto a tu hijo es una de las cosas más importantes —y baratas— que se pueden hacer en la vida. Y escenificarlo en el Cañón del Tera y la Presa Rota, sin las interrupciones permanentes de los teléfonos móviles, un placer impagable; es tener a mano un trocito de felicidad que se evaporará para hacerse eterno.