Ecos de Machado y Serrat en el corazón de Sanabria
El coro de la Virgen del Camino “debuta” en San Martín de Castañeda con un gran repertorio musical
El público brindó un sonoro aplauso a los miembros del Coro Polifónico de la Virgen del Camino, de León, en su actuación el pasado sábado, en la Iglesia de Santa María de San Martín de Castañeda.
Bajo la dirección de Juan Carlos Olivera Villareal, el coro desgranó un repertorio que gustó “porque nadie se movió del sitio” y porque “alguna sonrisa hemos sacado también”.
Un concierto de lujo bajo la acústica de este templo, con la interpretación de “O sacrum convivium”, “Signore delle cime”, “El día que te vi”, “A tu Lado”, etc. Una de las piezas más aplaudida y más conocida de las interpretadas fue “Edelweiss” y “Caminante no hay camino” que unió al poeta Antonio Machado y al cantautor Joan Manuel Serrat.
Las voces polifónicas abordaron en inglés “Goodnight sweet heart”. Y gratificaron a todo el público con el Himno de la Virgen del Camino para cerrar su primer concierto en San Martín de Castañeda.
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