Un coche se sale de la A-6 en Villalpando: una joven es atendida
El suceso se ha producido minutos antes de las cinco de la tarde
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A. A.
Minutos antes de las cinco de la tarde, un coche se ha salido de la autovía A-6 por la que circulaba por motivos que se desconocen. El suceso se ha producido en el kilómetro 233, sentido Madrid, a la altura del término municipal de Villalpando.
Dos personas viajaban en el coche accidentado aunque en la llamada de aviso registrada a las 16.57 horas por el Servicio de Emergencias de Castilla y León se indicaba que no había heridos. De ahí que solo se movilizara a la Guardia Civil de Tráfico. Una vez en el lugar de los hechos, los agentes de la Guardia Civil solicitan asistencia para una joven de unos 25 años, quien se encontraba mareada y quien finalmente ha sido atendida en una ambulancia enviada por Sacyl.
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