Sayago, ante el horizonte de 5 médicos este verano: "Va a ser lo más parecido al Apocalipsis"

Casi cinco años y la lucha continúa. Vecinos de Sayago han vuelto a las puertas del Centro de Salud de Bermillo para reclamar una "sanidad pública digna" en la comarca en la concentración número 220 desde que comenzó este movimiento.

En esta ocasión para advertir del "complicado verano que se presenta en la comarca de Sayago, pues en los meses con más población sólo van a pasar consulta 5 médicos, que van a suplir la asistencia de los 13 profesionales que son los que forman la plantilla de la Zona Básica de Salud".

Una situación que, han apuntado, "es consecuencia de la falta de médicos de área y de no cubrirse las bajas. Reiteramos que el mes de agosto, si no se cubren las bajas cuando más población hay en Sayago, va a ser lo más parecido al Apocalipsis".

Una de las primeras concentraciones por la Sanidad en Sayago, hace seis años / LOZ

Insisten los sayagueses concentrados este sábado que la sanidad pública "es un elemento de cohesión social. Garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas, ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Reivindicaciones

1. Que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas. Las localidades más pequeñas, que antes tenían consultas semanales, han pasado, con suerte, a tenerlas mensuales.

2. Que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos. Se ha conseguido que los horarios vuelvan a estar expuestos en la puerta de los consultorios de todos los pueblos, tal y como siempre se hizo. No obstante siempre existe cierto grado de incertidumbre por la realización de guardias no programadas con suficiente antelación o por la acumulación de pacientes a otro médico de forma transitoria.

3. Que se elimine la cita previa: no es necesaria si se cumplen los días y horarios establecidos para cada pueblo.